新冠肺炎疫苗問世後，各國疫情有趨緩跡象，旅遊業者樂觀看待出國市場，根據全包式假期品牌Club Med調查，多數台灣民眾願意在邊境解封1年內出國旅遊，有近5成的民眾選擇日本為解禁後最憧憬的國家。

Club Med日前針對25至55歲國人所進行的「後疫情時代旅遊意向」調查顯示，近4成民眾認為國內旅遊無法完全取代海外旅遊，並有57.6％的民眾表示在疫情趨緩且邊境解封後考慮於1年內進行海外旅遊，甚至有近7成國人願意在疫情過後的首次海外旅遊，提高10％以上的預算花費來犒賞自己與家人。

Club Med指出，47.5％的民眾選擇日本為解禁後最憧憬的國家，渴望能夠在疫情後再次遠離都市塵囂並親近大自然。隨著防疫觀念的建立，國人的旅遊模式也隨之改變，民眾進行戶外活動的意願提高，像是潛水、登山健行，甚至是待疫情解封後能出國滑雪。

Club Med分析，短期來看，疫情後的旅遊業將以區域性的旅遊泡泡為主，而Club Med品牌目前於亞洲地區設有3間滑雪度假村，分別為日本北海道「TOMAMU度假村」、中國「北大壺度假村」與「亞布力度假村」，自去年12月初開村至今，滑雪市場預訂超乎預期。

因應國人想出國的念頭，Club Med推出「安心預訂政策」，確保旅客能彈性調整及規劃行程，消費者於2021年3月31日前預訂Club Med全包式滑雪假期，最晚可於出發前14天享有1次全球性免費更改行程或日期的方案，滑雪假期入住日期最晚可選擇至2022年4月30日，提供13個月的改期彈性，讓每位旅客安心規劃疫情後的第1場假期。

(中時 )