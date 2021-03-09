美國兩位退役將領在今（9）日出版的新書中預言，美、中將於2034年挑起「世界大戰」；另方面，美國白宮前國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）近來也指出，2022年將是台灣「最大危險期」，美國必須幫助台灣強化武力對抗大陸。對此，曾任陸軍中將的國民黨前立委帥化民則表示，美方說法目的就是賣武器給台灣，且兩岸軍備實力差距過大，台灣想靠跟美國買武器抗衡，這是「緣木求魚」的事，根本「達不到」。

趙少康6日在政論節目《誰來feat.趙少康》中指出，美國兩位退役將領在新書《2034：有關下一次「世界大戰」的小說》（2034：A Novel of the Next World War）預言，美國與中國2030年將在南海爆發戰爭，2034年更將演變成「世界大戰」，且開戰日恐提前，該書作者更表示，美國對華政策已一去不復返，需要從策略上思考避免戰爭，並抑制中國的野心。

趙少康另引述麥馬斯特的說法表示，台灣是大陸下一個最大目標，台灣最危險時期是在2022年北京冬季奧運，與共產黨全國代表大會之後，而防止美、中爆發武裝衝突的關鍵，是幫助台灣在面對2022年「最大危險期」前，強化台灣自身的防衛力量，使大陸難以吞嚥。

針對美方這些的說法，帥化民直言「犯了一個很嚴重的錯誤」，因為兩岸的軍備與實力差距實在太大，2年內台灣的水準是不可能強化到足以與對岸抗衡的，畢竟任何一個武器購買案，從採購、計畫、預算、付出到建軍成果，必須要10年光陰，並非「你拿來就會用」，還有很多後續配合、訓練、補保的問題，故美方這類說法都在給軍售打開一扇窗或一扇大門而已，目的就是想要賣武器。

帥化民強調：「基本上，美國也不會挑起這個戰爭。」重點並不在美國這兩位退將而在大陸兩會，因為兩會將決定後10年的方針大計。帥指出，美、中打的是經濟戰跟科技戰這種「沒有煙硝的戰爭」，首先，大陸疫情控制得比美國好，經濟復甦得快，在經濟戰上佔有絕佳優勢；其次，大陸已宣布十年「脫貧」成就，足見大陸經濟已發展到一個程度了；其三，十年以後大陸軍事科技可望追平美國，畢竟量子科技與飛彈科技大陸都已不輸美國，大陸也積極在增加核子彈頭數量，故雙方若真要大戰一場，彼此毀滅的力量是相當的。

關於麥馬斯特「協助強化台灣武力對抗大陸」的說法，帥化民坦言：「我認為這個時候，靠美國賣武器給我們強化力量，這個是緣木求魚的事情，達不到！」帥表示，台海危機要注意大陸的企圖心跟手段，但當美國刺激過盛，這2年內對大陸而言可能也是個機會，雖然這會妨礙大陸展開全球經貿發展與國內維穩的步伐。

(中時新聞網)