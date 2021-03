美國兩位退役將領在今(9)日出版的新書中預言,美、中將於2034年挑起「世界大戰」;另方面,美國白宮前國家安全顧問麥馬斯特(H. R. McMaster)近來也指出,2022年將是台灣「最大危險期」,美國必須幫助台灣強化武力對抗大陸。對此,曾任陸軍中將的國民黨前立委帥化民則表示,美方說法目的就是賣武器給台灣,且兩岸軍備實力差距過大,台灣想靠跟美國買武器抗衡,這是「緣木求魚」的事,根本「達不到」。

趙少康6日在政論節目《誰來feat.趙少康》中指出,美國兩位退役將領在新書《2034:有關下一次「世界大戰」的小說》(2034:A Novel of the Next World War)預言,美國與中國2030年將在南海爆發戰爭,2034年更將演變成「世界大戰」,且開戰日恐提前,該書作者更表示,美國對華政策已一去不復返,需要從策略上思考避免戰爭,並抑制中國的野心。

趙少康另引述麥馬斯特的說法表示,台灣是大陸下一個最大目標,台灣最危險時期是在2022年北京冬季奧運,與共產黨全國代表大會之後,而防止美、中爆發武裝衝突的關鍵,是幫助台灣在面對2022年「最大危險期」前,強化台灣自身的防衛力量,使大陸難以吞嚥。

針對美方這些的說法,帥化民直言「犯了一個很嚴重的錯誤」,因為兩岸的軍備與實力差距實在太大,2年內台灣的水準是不可能強化到足以與對岸抗衡的,畢竟任何一個武器購買案,從採購、計畫、預算、付出到建軍成果,必須要10年光陰,並非「你拿來就會用」,還有很多後續配合、訓練、補保的問題,故美方這類說法都在給軍售打開一扇窗或一扇大門而已,目的就是想要賣武器。

帥化民強調:「基本上,美國也不會挑起這個戰爭。」重點並不在美國這兩位退將而在大陸兩會,因為兩會將決定後10年的方針大計。帥指出,美、中打的是經濟戰跟科技戰這種「沒有煙硝的戰爭」,首先,大陸疫情控制得比美國好,經濟復甦得快,在經濟戰上佔有絕佳優勢;其次,大陸已宣布十年「脫貧」成就,足見大陸經濟已發展到一個程度了;其三,十年以後大陸軍事科技可望追平美國,畢竟量子科技與飛彈科技大陸都已不輸美國,大陸也積極在增加核子彈頭數量,故雙方若真要大戰一場,彼此毀滅的力量是相當的。

關於麥馬斯特「協助強化台灣武力對抗大陸」的說法,帥化民坦言:「我認為這個時候,靠美國賣武器給我們強化力量,這個是緣木求魚的事情,達不到!」帥表示,台海危機要注意大陸的企圖心跟手段,但當美國刺激過盛,這2年內對大陸而言可能也是個機會,雖然這會妨礙大陸展開全球經貿發展與國內維穩的步伐。

(中時新聞網)