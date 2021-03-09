網紅「打臉名嘴」張姓男子前年在直播中罵綽號「村長」的桃園市議員詹江村老不修、垃圾，是利用黑白兩道在政治上、在生意上，攫取利益的人，詹提告後，台灣高等法院維持一審判決，認為張男是公益評論，判他無罪確定。

判決指出，張男在2019年8月12日，以YouTube帳號暱稱「打臉名嘴」，在YouTube直播平臺中以直播方式指摘「詹江村係這個人是利用黑白兩道在政治上、在生意上，攫取利益的人。」並稱詹是老不修、垃圾。

高院認為，張男並非用粗鄙之語言、文字，對詹江村侮辱、謾罵，且該言論內容前後脈絡為整體觀察，亦難認張男有何明知而虛捏、指摘或傳述不實之事之惡意。

合議庭指出，詹江村也有在媒體上發表政治評論，其身為政治評論家且為公眾人物，言論當接受人民更嚴格之監督與託付，對與自己不同立場之人就自己發表之評論，所為之批評及反擊言詞，應有更高之容忍度。

高院表示，基於憲法保障言論自由與法律保護個人名譽間為權衡與調和，並就張的評論內容、脈絡整體觀察，認為本案評論之主軸屬於公益事項，判決張男無罪確定。

(中時 )