隨著疫情逐漸趨緩、各國也疫苗陸續開打，疫情指揮中心指揮官陳時中於日前樂觀地表示「明年春節可以期待出國旅遊」，同時台灣疫苗施打及採購的進度也不斷更新，重新燃起大眾渴望旅遊的心情。全包式假期領導品牌Club Med日前針對25-55歲國人所舉辦的「後疫情時代旅遊意向調查」 ，調查結果顯示有近4成民眾認為國內旅遊無法完全取代海外旅遊，並有近6成的民眾表示在疫情趨緩且邊境解封後考慮於12個月內進行海外旅遊，甚至有近7成國人願意在疫情過後的首次海外旅遊，提高10%以上的預算花費來犒賞自己與家人。同時近5成的民眾選擇日本為解禁後最憧憬的國家，渴望能夠在疫情後再次遠離都市塵囂並親近大自然。

也因防疫觀念的建立，國人的旅遊模式也隨之改變，民眾進行戶外活動的意願提高，像是潛水、登山健行，甚至是待疫情解封後能出國滑雪，一解滑雪癮，好好體驗滑雪的魅力。

雖目前疫情狀況持續發展，Club Med團隊皆按照世界衛生組織（WHO）發布的準則，配合各國政府相關政策施行並遵守衛生預防措施，Club Med旗下三間亞洲滑雪度假村 : 「日本北海道TOMAMU度假村」、「中國北大壺度假村」與「中國亞布力度假村」，全方位防疫措施更獲得當地消費者超高詢問率，2021年雪季三間亞州滑雪度假村已超過萬人預訂。不僅如此，為迎接後疫情時代的旅遊潮，2022年的滑雪假期即刻推出，除了超誘人折扣外，更提供消費者彈性改期的安心預訂政策，為新的一年訂下新的期待。

根據調查，因為超過一年無法出國，國人對出國的渴望越發強烈，有近4成的民眾認為海外旅遊無可取代，近6成(57.6%)國人有意願在全球疫情解封後的12個月內進行低風險海外旅遊，其中更佔了近半數為「已婚有小孩」族群。同時國人選擇距離不遠日本(47.5%)為疫情後最有意願旅遊的國家第一名，人數遙遙領先歐洲與東南亞國家。不僅如此，調查更進一步發現，過往國人海外旅遊的預算約落在3~5萬，有近7成國人願意在疫情後提高10%以上的海外旅遊預算，確保出國度假品質，也因這群人對社交距離的觀念與自身健康的重視，他們更渴望親近大自然脫離城市舒適圈，並在專業人員的引導下嘗試滑雪、潛水、攀岩、登山健行等戶外活動，尤其又以「已婚有小孩」族群更偏好透過戶外活動滿足安全與紓壓的旅遊模式，同時卻又希望能夠在具備高規格的安全衛生防護措施的飯店裡安心度假，其中又以「日本滑雪親子假期」詢問度最高。

短期來看，疫情後的旅遊業將以區域性的旅遊泡泡為主，而Club Med目前於亞洲地區設有三間滑雪度假村，分別為日本北海道「TOMAMU度假村」、中國「北大壺度假村」與中國「亞布力度假村」，此兩地的疫情皆控制得宜，公共活動也逐步開放中，日本政府已於2月優先針對醫護人員施打疫苗，中國政府更計畫於今年六月達成40%的疫苗接種率。雖於疫情下開村，但Club Med始終視消費者的健康安全為首要任務，結盟國際衛生領域專家，以最高標準強化度假村內的消毒清潔流程及衛生安全措施，因此，自去年12月初開村至今，Club Med在日本、中國國內滑雪市場預訂超乎預期，目前已有超過萬人預訂。

由此可見，當地滑雪風潮並未因疫情而降低，更展現出中日消費者對於Club Med的防疫措施有著高度的信心，其中超過7成為年齡介於25至55歲間的「已婚有小孩」族群。Club Med度假村不僅坐落在美不勝收的自然秘境之中，建築物面積為更只有全度假村腹地總面積的10％，讓所有旅客無須離開度假村，就能盡情探索雪地運動並享用美食，從抵達度假村、保持安全社交距離、客房入住、用餐，甚至是滑雪滑動的體驗跟配套活動，都根據世界衛生組織的準則及嚴格的層層把關保護員工及旅客的健康安全。

(工商 )