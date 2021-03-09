民進黨立委王定宇，被爆與民進黨發言人顏若芳同居，對此，雙方先後澄清僅是房東與房客的關係，顏若芳更稱，自己以每月8000元將其中一房租給王定宇。對此，資深媒體人王尚智表示，立院有免費提供台北會館和大安會館給東部和中南部立委住，他不懂為何還要在外面租房？現今之計，只有王定宇的妻子李淑吟公開稱「知情」才能解圍，但這對一位深信丈夫的妻子而言，這是多麼難堪且椎心的背叛！對民進黨來說，也解釋了為何王定宇為何總是袒護顏若芳。

王尚智今（9日）在臉書發文表示，現在只有王定宇的妻子李淑吟公開說，「我知道他在她家分租房間」才能略略解圍，但這是多麼難堪且椎心的背叛！況且長期以來，顏若芳是如何面對或對待正宮李淑吟的？女人本能的直覺，最強大的恰是在女人與女人之間。

王定宇疑似婚外情新聞被爆出後，王尚智說，這是否驗證了李淑吟過往心中長期揮之不去的疑慮：「王定宇為何總是對『台南小妹妹』顏若芳特別好？」王尚智感嘆，政壇的緋聞八卦，看的是人性中最無能為力的所謂自我矇蔽，即使在萬千注目之中，仍無法排絕某些「相互吸引的本能」，尤其政壇是條「人前喧嘩、人後孤寂」之路，總是需要某些懂得的眼光，相伴或安撫。一旦她是「紅粉知己」而他是「咖啡色知己」，親人至愛都消失了，彷彿地球上只有對方最懂自己。

王尚智指出，王定宇的緋聞，對民進黨內許多人來說，也徹底解釋了王定宇為何能夠無止盡的多次袒護顏若芳，甚且為了其人事調動不惜宣稱為此辭去中常委的「一怒為紅顏」了。男與女的彼此吸引且靠近，與其說「穿越」了不倫與禁忌的藩籬，倒不如說是一種自我合理的「忘卻」！

對於王定宇的妻子李淑吟，王尚智認為，是最令人同情的，還要強顏歡笑面對他人眼光中的「立委夫人」之銜。台南古都的地方人際關係，從來不是含蓄，街坊中始終是那種狀似溫柔、實則赤裸的說三道四。那些專程前來靠近好言安慰的目光，骨子裡遮不住的是更多奚落與打探。王定宇自己還有政治光環護體，再加上原本就臉皮厚，男人嘛！撐一下、自嘲幾下，就熬過去了。女人的處境卻壓根不同，更別說王定宇此刻面對妻子，究竟是「愧疚道歉」或者依然「抵死不認」？

王尚智更指出，只要東部、中南部立委上台北，都有「台北會館、大安會館」兩棟宿舍可免費住。去年比較老舊的台北會館，還編列了1.7億元進行整修，立委外面還要租房子？分租房間？然而即使是這兩棟立委宿舍，也曾紀錄了另外幾場政壇緋聞，寂寞空虛的男女立委也還是被狗仔多次抓到「帶人入住」的實況。

王尚智譏諷，政治真的讓人那麼寂寞？或者，政治總是讓下半身特別寂寞？這種「寂寞」與對家人造成的「傷害」相比，孰輕孰重？當然，偷情或偷愛的政治人物在激情當時都不會考慮這麼多。

(中時新聞網)