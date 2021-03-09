洪金寶與太太高麗虹出席開鏡。（翻攝微博）

任賢齊讚洪金寶氣場強大。（翻攝任賢齊臉書）

「最靈活的胖子」69歲的洪金寶近年來不斷傳出生病傳言，還多次被拍到拄拐杖削瘦的模樣，他2年來鮮少公開露臉，8日與任賢齊、任達華、吳卓羲、林曉峰、方中信等人出席電影《邊緣行者》開鏡儀式，太太高麗虹也陪伴出席。洪金寶因多次被拍到坐輪椅代步且身形消瘦的照片，健康狀況受矚目，這次出席電影開鏡，他在現場精神奕奕，戴上透明面罩接受訪問，全程沒有用輪椅，只用拐杖扶住走，而且健步如飛，中氣十足，前陣子他為健康減重瘦了不少，不過招牌的「大肚腩」仍然保持住，看起來身形還是比較肥胖。

洪金寶上一次拍戲已經是兩年前接拍《如珠如寶》，雖然洪金寶近年身體時不時都有些狀況，不過他表示，因為對演戲的熱愛，幾乎身體一好，就立馬開工上陣。他在《邊緣行者》開鏡記者會上被叫到名字時，撐著拐杖奮力用小跑步上台，開懷大笑表示自己會在電影中客串一角，「雖然戲份不多，但有工作就非常高興」。

洪金寶笑說，在拍片中仍然有「動作」場面，但不是在電影中，而是鏡頭外吃便當，他還大方拿自己身體狀況開玩笑，並且開心表示，這一次拍攝時間雖然只有一天，他仍覺得很有意義，因為自己還能為電影產業做貢獻，如果未來有同業找他拍片，他很願意降低片酬來幫助香港電影。

同場的任賢齊也PO出和洪金寶的合照，笑說自己就像是小學生見校長，「入行第一次拍戲就與洪大哥合作，他真的氣場強大、教會我們後輩很多！多年後能有機會再相見合作，非常開心」。

(中時 )