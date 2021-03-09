台日桌球夫妻江宏傑與福原愛身陷婚變風波，女方遭直擊和高帥男出遊密會，甚至同住一間飯店，同時也爆出江宏傑及其家人長期對女方言語暴力，儘管現在雙方各說各話，但還是對彼此形象造成影響，未來工作也恐有變數，日媒報導若是福原愛現在快點離婚，說不定還有機會趕上7月的東京奧運當球評。

據日媒《女性SEVEN》報導，如果7月東京奧運順利舉行，福原愛擔任桌球解說員的可能性很高，由於福原愛的解說對日本民眾普遍大受好評，雖然她的語速較慢，聲音也偏稚嫩，部份人認為她不適合講解快速對打，但因為她的解說簡單易懂，加了不少分。

儘管現在的風向是一面倒批評福原愛，但也有很多人同情她，在日本桌球界確實也還沒有人可以超過福原愛，她擁有許多支持者，因此離婚後回到業界的可能性很高，越早離婚對她之後在奧運當賽評的機會也越有利。

儘管被周刊拍到時，福原愛第一時間透過公司官網回應，「之後我們夫妻也會共同面對問題，討論出對小孩最好的做法，對於自己輕率的行動深切反省、也為了桌球界將來的發展及目標成為一個對社會有幫助的人我會繼續努力、懇請大家繼續指教。」但仍無法止血，甚至還傳出福原愛堅持離婚，不肯跟江宏傑正面談判的消息。

(中時新聞網)