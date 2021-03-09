大立光（3008）與先進光（3362）因專利等訴訟達成協議，消息傳出後，先進光股價連拉3根漲停，今（9）日股價站上50元之上，漲停價50.9元，為2019年10月底來新高，而大立光股價也在守住3,300元之後，接連站上3,400元及3,500元，兩家公司股價展開慶賀的雙贏走勢。

先進光於3月5日公告，針對該公司與大立光的專利、著作權和營業祕密所採取的不當行為，正式向大立光致歉，將支付相關賠償及授權金，作為道歉的一部分。儘管到目前為止尚未有進一步的賠償金等具體內容，但二家公司股價已展開強力反彈格局，呈現雙贏格局。

先進光股價連拉3根漲停，據統計，近日外資明顯對先進光站在買方，從2月26日至3月8日止共6個交易日，有4個交易日買超，合計買超249張；大立光今日股價最高攻上3,515元大漲95元，至午盤過後仍維持在3,510元上漲85元附近價位。

(工商 )