沙鹿高工「阿寶花園」為集中式特教班課程授課場域。（沙鹿高工提供／陳淑娥台中傳真）

沙鹿高工「阿寶花園」為集中式特教班課程授課場域。（沙鹿高工提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿高工「阿寶花園」為學校集中式特教班課程授課場域，因應108課綱，學校將它規劃重建並開幕，成為弱勢學生成果的展現舞台。校長黃尚煜表示，學校致力於環境教育推展，學生從中體驗並進行參與，是他們推展的種子。

「阿寶花園」為學校集中式特教班課程授課場域，重新開幕後達到學習場域善加利用功能，也使弱勢學生成果有展現的舞台，讓其他師生共同見證，打造更加友善融合的校園氛圍，督學李昭嫻也深表肯定。

黃尚煜指出，實用技能學程高三周姓同學於高一和高二參與環境教育相關活動及競賽，以「特殊選材」管道錄取台南大學生態暨環境資源學系，他勉勵學生未來在多元表現上的重視與著墨，希望學生均能適得其所。

沙鹿高工表示，學校彈性學習時間安排的環境教育系列課程以落葉堆肥、生廚餘再利用等土壤培育為主軸，結合提供特教班之園藝課程及環保社團進行蔬菜及果苗種植使用，所種植的蔬菜果苗提供給特教班之基礎蔬果加工課程進行運用，課程所餘之生廚餘再回到堆肥中，以此達到校內環保永續的生態鏈。

(中時 )