水情吃緊，台積電與聯電部分廠區執行水車少量載水。兩公司皆表示，目前營運生產並未受到影響，成本增加有限，影響輕微，不過，會持續關注水情變化。

台積電指出，依據當前供水情況，仍可維持正常營運生產，北、中、南部分廠區自2月23日開始執行以水車少量載水，主要是為增進用水彈性，與預先熟悉相關作業流程。

至於一天會出動多少輛次水車載水，台積電強調，目前僅少量載水，相關費用增加有限。除備妥水車，台積電表示，內部將會在民生與廠務方面採取更積極的節水作為。

隨著部分工業戶節水率自2月25日起提高至11%，聯電新竹部分廠區也於25日開始以水車載水，填補小缺口，並先試行水車載水。

聯電表示，依與水車業者簽訂的合約，水車業者除提供水車外，還會協助至水源取水，每天出動水車載水數量不一，估計不到10輛，每輛約20到30噸，成本增加有限。

新竹科學園區管理局副局長傅金門說，目前區內廠商營運生產還未受到水情吃緊影響，業者會執行水車載水，仍以演練為主。

至於取水地點，除自來水供水站外，據經濟部水利署資料指出，還有竹北市水資源回收中心及抗旱水井等，此外，新竹市客雅水資源回收中心、竹南頭份水資源回收中心及桃園北區水資源回收中心提供RO等級移動式淨水設備。（編輯：張均懋）1100309

(中央社)