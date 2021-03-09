香港性感女星白雲（本名：白雲鳯）有個跟台灣諧星一樣的藝名，她臉蛋甜美、身材火辣，擁有35E的火辣身材，也喜歡在網上跟粉絲互動，最近她難得曬出「超保守」美照，可見她上身穿著低胸薄透白T恤，臉上露出微笑，仔細一看裡面的黑色內衣呼之欲出，網友讚她：「曬得一手好胸部」。

33歲的白雲在天津出生，17歲時轉往香港定居，曾演電視劇《鐵探》、《不懂撒嬌的女人》、《使徒行者2》，和綜藝節目《五覺大戰》。感情方面，她2016年就嫁給前香港先生、富二代建築師江俊霖，然她身為人妻後，穿衣噴火指數不減，先前她忙拍Vlog分享各處潛水勝地，曾來台介紹台中潛水飯店，也曾到小琉球等地錄影。

白雲內在美若隱若現。（圖／翻攝自snowybai IG）

擁有E等級上圍的白雲，偶而也會在IG分享開釋道理，去年4月她分享毒舌好友跟她的對話，對方批評她：「C cup好夠啦，穿衣服好看，E好突兀」，又說：「在娛樂圈，屁股大腿粗真的不行，你怎麼辦呀！」但白雲沒因此深受打擊，說：「人家根本不在乎你在做什麼，她們只是自己過得不順不爽不溫不火，然後打擊一下別人找心理平衡」，呼籲大家要小心生活中常出現的負面人，「勿須爭辨，因為自愛並不是自私」。

白雲常分享性感美照。（圖／翻攝自snowybai IG）

昨(8日)白雲分享最近忙搬家，用盡最後時間狂打包，花了2小時總算打包完成，「拖到最後一秒才收拾的我，和讀書時最後一秒才做功課的我，完全沒變」，並自嘲是拖延狂，長大後一點都沒變，「江山易改，本性難移」，而照片中她的傲人上圍和若隱若現的內在美更吸睛，被粉絲誇讚可愛又性感。

(中時新聞網)