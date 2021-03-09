「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)本周宣布加盟布魯克林籃網，看完今年的灌籃大賽之後他也頗有意見。葛瑞芬對美媒Bleacher Report說：「不需要那麼多回合，評審也太嚴格，誰給史坦利(Cassius Stanley)那次灌籃8分的，下次別請他們當評審了，那麼厲害的灌籃居然只得44分。」

溜馬菜鳥史坦利是全場第一個上陣的，他往籃框拋球之後衝上前接住胯下換手灌籃，而且是用左手灌進去。史坦利第一灌就成功，得手之後比出50分的手勢，自己也很滿意。不料4位評審給9分，剩下1位只給8分，讓他大失所望。後來史坦利在首輪被刷掉。

今年的灌籃大賽評審其實比參賽者都還有名，包括韋布(Spud Webb)、理查生(Jason Richardson)、狄布朗(Dee Brown)、威金斯(Dominique Wilkins)、喬許史密斯(Josh Smith)。5人都是前任的灌籃大賽冠軍，給予史坦利8分的是喬許史密斯。

葛瑞芬建議不要再區分什麼第一輪和決賽輪，那會限制球員的發揮，有些人想把絕招留到決賽輪，然後在第一輪就被淘汰。最好是每個人都灌一樣的次數，直接把總分加起來就可以了。

2011年灌籃大賽，葛瑞芬最後在唱詩班的開場下「飛越」一台汽車灌籃，葛瑞芬承認那記灌籃有點失敗，因為他飛越的只是引擎蓋而不是車頂。「我不知當時在想什麼，我應該從整個車頂上跳過去，我可以理解大家不喜歡那次灌籃。」然而他還是贏了。當時巴克利(Charles Barkley)對此評論：「如果一個女孩夠漂亮，沒人會在乎她很笨。」來比喻葛瑞芬華而不實。

(中時新聞網)