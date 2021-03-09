近年外送平台崛起，不少人斜槓當起外送員。一名男網友表示，好奇點開外送員的自我簡介，意外發現對方是富二代，並表示做外送只是想體驗人間的辛苦，希望順便找尋不想努力的妹妹，貼文曝光後，網友認為這名外送員可能是想籍工作和女孩子發生關係，直呼「真的要小心」。

該名男網友日前於臉書社團《爆廢1公社》分享一張外送平台截圖，他表示使用外送平台點餐後，好奇點了該名外送員的簡介，上頭寫著「我是富二代，我做外送是想體驗人間的辛苦，順便尋找不想努力的妹妹。」據資料顯示，該名外送員入行僅5天，已接40張訂單，顧客滿意度為100%，令原PO看完忍不住大酸「很棒的年輕人…」。

貼文一出後，引發網友熱烈迴響，紛紛留言「應該是負二代吧？」、「體驗辛苦？那就去做工啊」、「他適合去天上人間（台南知名舞廳），裡面有很多不想努力的女生」、「他如果每單都遲到，那我就信真的不缺錢」、「富二代跑外送？我真的不信」。

該名外送員自稱是富二代，希望能遇到不想努力的女生。（圖／翻攝自爆廢1公社）

其他網友則搖頭表示，外送員簡介打這樣，真的會讓訂餐的女客人嚇得不敢拿餐，並呼籲女生叫外送真的要小心，多花點時間看簡介，若覺得不對勁，可以馬上傳訊息請對方將餐點放在門口，另外也有人直言，講白一點該名外送員只是想從中騙女孩子發生關係。

(中時新聞網)