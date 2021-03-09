被動元件及太陽能市況佳，導電漿料廠—勤凱(4760)不僅第1季營運有機會挑戰單季歷史新高，第2季營運亦看好，勤凱表示，目前在手訂單滿滿，第2季業績展望樂觀，公司已積極進行擴產計畫，預期今年電容、電感及電阻出貨量將持續成長，對營收與獲利將有正面助益，今天盤中股價強攻漲停板。

車用、5G手機等市場需求持續強勁，帶動被動元件需求大增，連帶相關導電漿料出貨高成長，加上太陽能市場拉貨動能強勁，勤凱2月合併營收1.4億元，年增70.32%，連續6個月創下單月歷史新高，累計1到2月合併營收2.75億元，年增68.59%。

勤凱去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，今年出貨量亦明顯拉高，為因應客戶的訂單需求，公司已積極進行擴產計畫，購入新設備及增加生產班別，預期今年電容、電感及電阻出貨量將持續成長，對營收與獲利貢獻將穩步攀升。

在太陽能方面，隨著近期太陽能市況大幅回升，勤凱太陽能背銀導電漿料出貨量大幅成長，在傳統淡季仍達到傳統旺季水準，公司看待太陽能的成長態勢維持樂觀，預期出貨量仍能穩定攀升，旺季效應可期。

勤凱持續配合客戶的需求開發不同應用的導電漿，目前積極布局半導體及LED封裝之新市場開發，研發新奈米材料及石墨烯在EMI Shielding及散熱應用，希望能搶占市場先機，挹注勤凱未來營運動能。

勤凱表示，目前在手訂單滿滿，第2季業績展望樂觀。

在海外市場拓展部分，勤凱表示，目前被動元件導電漿料已在韓國市場拿下穩定訂單，並將積極開發太陽能導電漿料的東南亞市場，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機。

(時報資訊)