嘉義縣家畜疾病防治所人員日前在梅山鄉龍眼林山區大規模搜山，在竹林內搜查出11只山豬吊和1只捕獸鋏。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所人員日前在梅山鄉龍眼林山區大規模搜山，在竹林內搜查出11只山豬吊和1只捕獸鋏。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所人員日前在梅山鄉龍眼林山區大規模搜山，在竹林內搜查出11只山豬吊和1只捕獸鋏。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所日前在嘉雲交界的嘉義縣梅山鄉龍眼林山區找到多只山豬吊，並發現當地有高達9成以上犬隻有肢體殘廢或死亡情況，因事態嚴重，家畜所近日再度大規模搜山，在竹林內搜查出11只山豬吊和1只捕獸鋏，現場還遺留動物殘肢與山豬下顎頭，因山豬吊威力強大如血滴子，顯見已有不少動物因此淪為亡魂。

家畜所2020年動物緊急救援案件統計有370件，因捕獸鋏或山豬吊受傷動物38隻約占1成，其他車禍、受困、生病受傷占3成比例，鑑於遇獸鋏受傷的動物不只犬貓，野生動物也可能遭害，包括珍貴的保育類動物台灣黑熊也曾因此失去腳趾或腳掌，家畜所所長林珮如為避免更多動物受傷，才展開第2次的搜山，沒想到收獲令人吃驚。

林珮如說，梅山鄉龍眼林大尖山與二尖山違法設置捕獸鋏與山豬吊情形嚴重，當天她帶領10名同仁進行搜山，由於山豬吊等陷阱隱藏在樹葉與泥土下，很不容易發現，為顧及同仁安全，行動前特別攜帶鐵管與穿著雨鞋等防護裝備，在熱心山友協助下，最後在竹林內查獲11只山豬吊與1只捕獸鋏，部分鋏具殘留有動物殘肢，現場更發現山豬下顎骨。

山友還熱心示範動物如何被山豬吊鋏傷，指再多做困獸之鬥也難逃傷亡命運。林珮如說，山豬吊使用鋼索環套成圈狀陷阱，彈簧續壓式裝置會將誤踩腳踏板陷阱的動物肢體瞬間束綁，動物踩到立刻被套住，如果掙扎，套鎖愈勒愈緊，往往造成動物痛苦掙扎或死亡，無差別級傷害動物，被稱作是動物「血滴子」。

由於中央早在2020年3月就公告禁止使用山豬吊，該案因設置地點位在雲林縣，屬國有地，家畜所將彙整相關證據資料後，送請雲林縣政府辦理。

嘉義縣長翁章梁表示，這次為查獲山豬吊數量最多的一次，所幸及時處置，成功阻止更多動物受害，但也顯示山區違法使用狀況嚴重，呼籲農民勿違法使用，一旦查獲，將依法嚴懲。

https：／／youtu.be／CXVpcLUqf8k

(中時 )