新北市淡水區李姓男子違反家暴令，去年12月13日中午去當著稚女的面毆傷妻子，士林地院9日開庭審理，李嫌否認用手指虎攻擊妻子，反控妻子不讓他看小孩，法官當庭勘驗員警秘錄器，稚女說：「媽咪不舒服，我打119！」並比手勢，指稱爸爸用鐵打媽媽。

檢察官起訴李男以管制刀械手指虎刀攻擊妻子頭部，涉犯殺人未遂，但李除否認外並辯稱，那是他家，保護令地址是在中正路，「你不來就沒事！」反控妻子為了繳房貸，才到婆家拿錢，否認違反家暴令。

員警秘錄器顯示，李男被妻子、李母壓制在沙發上，稚女不斷哭泣，拿著臉盆裝毛巾給母親擦拭，並稱「爸爸弄媽咪，你還好嗎？媽咪不舒服，我打119」，當母親要走下樓去醫院，稚女不知道要去哪裡，在樓梯間狂哭，李妻站在樓梯口等待救護出，稚女緊抱著母親大腿擔心丟下她一人。

李男抨擊妻子自去年8月開始不讓他看女兒，法官聽聞說：「今天勘驗秘錄器，就因為你說拿鑰匙攻擊，不是手指虎，與影片無關的不用說，有什麼話下次開庭再說！」諭知4月6日續行審理程序。

(中時 )