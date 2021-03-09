國民黨不分區立委陳以信上周五質詢時，獻花給蘇揆跟衛福部長陳時中，引發爭議，遭黨團移送考紀會。國民黨主席江啟臣上午在廣播節目《千秋萬事》，被主持人王淺秋問到此事時說，質詢時沒必要多此一舉，陳以信要嚴重記取這次經驗跟教訓，此事「罪不至要受到處分」。若陳以信請辭不分區，將由前主席吳敦義遞補，江啟臣說，不管誰遞補，就事論事。

陳以信上周五獻花後，立即遭國民黨前副祕書長蔡正元砲轟，要求開除黨籍或陳請辭不分區立委。雖然陳以信立即在臉書公開致歉，解釋是向第一線防疫人員致意，並致電黨中央、黨團幹部解釋及道歉，不過昨天在黨團大會仍決議將他送考紀會處分，陳也「棄權」出任新會期國防外交委員會召委；考紀會主委葉慶元說，送花的行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，因此無法立案處分。蔡正元在臉書再度抨擊陳以信失格失職，並嗆葉慶元是否要學陳當民進黨的啦啦隊？

江啟臣上午在廣播中表示，陳以信質詢時沒必要多此一舉，造成觀感上的麻煩，但陳以信第一時間態度誠懇，因此昨天黨團大會大家都接受陳以信道歉，陳也自請處分，也主動讓出原本要選外交及國防委員會的召委，也主動讓出來。

他表示，黨團須對支持者的聲音有交代，他尊重黨團決定，先把陳以信送中央考紀會審理，由陳向考紀會說明。更重要的是面對這件事的態度，以及陳以信要說清楚，未來用什麼方式監督執政黨，這才是支持者更關心的。

江啟臣也說，陳以信「罪不至要受到處分」，但要嚴重記取這次經驗跟教訓，支持者與外界都睜大眼睛看每位委員的議場表現，若有做好沙盤推演或較好的幕僚，就可能避免這種事情，畢竟議場很政治，這就是「政治判斷」問題。

主持人又問，黨內有人主張陳以信應請辭不分區立委，但遞補者將是前主席吳敦義。江啟臣對此表示，不管誰遞補，就事論事，黨有黨紀、黨團有制度，黨中央必須尊重黨團自主，送到考紀會後，就讓考紀會處理。

(中時 )