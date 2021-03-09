天成飯店集團旗艦品牌「瑞穗天合國際觀光酒店」2周年慶，推出「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」住房專案，平日雙人房一泊二食9,400元起+10%，入住時再抽周年慶紅包1+1，大紅包中將同時抽出兩個獎項，一個為瑞穗天合國際觀光酒店各式好禮，有天成文旅商品、KTV免費歡唱、悅椿Spa按摩、瑞穗市集金幣等，最大獎為價值64,000元+10%的獨棟Villa「格蘭雅緻別墅平旺日住宿券」。另一獎項為天成飯店集團各館的住宿券或餐券，包括世貿國際會館烤鴨乙隻、台北花園大酒店PRIME ONE牛排館商業午餐乙份、台北天成大飯店車頭站古早味冰品黑糖刨冰等，最大獎為價值9,000元+10%的台北花園大酒店精緻客房平假日住宿券。

瑞穗天合國際觀光酒店周年慶住房專案3月10日開始接受預訂，適用於3月15日至4月30日入住（清明連假不適用）；凡同房任一旅客身分證字號包含0、3、2、1任兩碼，即可享有此住房專案優惠價格，更加碼可以抽周年慶紅包1+1。

「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」活動，豐富的獎項採現抽現開獎，為入住旅客帶來驚喜樂趣，周年慶大紅包將同時抽出兩個獎項，一個抽出瑞穗天合國際觀光酒店各項好禮，獎項包括：國際悅榕集團旗下「悅椿Spa」30分鐘按摩、KTV歡唱3小時、波士頓龍蝦乙隻、大廳酒吧雙人英式下午茶、天成文旅商品、瑞穗市集金幣……等，以及城堡、莊園、親子別墅、格蘭別墅等四種房型平旺日免費住宿券。

其中最大獎為價值64,000元+10%的「格蘭雅緻別墅平旺日住宿券」，格蘭雅緻別墅為占地110坪的獨棟Villa，每戶有獨立泳池，在庭院裡即可瀏覽花東縱谷群山環繞的綠意，房內坐擁兩大床的寬敞舒適空間，提供免費Mini Bar與法國知名品牌「歐瓏」（Atelier Cologne）備品組，並可於溫泉池輕鬆享受瑞穗黃金湯滋潤，是放鬆度假的絕佳選擇。

周年慶大紅包中的另一個獎項，則包含天成飯店集團旗下飯店住宿券與餐券：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町、天成文旅-蜂巢雙人住宿券，以及台北花園大酒店PRIME ONE牛排館商業午餐乙份、世貿國際會館最經典的掛爐烤鴨乙隻、台北天成大飯店車頭站古早味冰品黑糖刨冰……等，其中最大獎為台北花園大酒店精緻客房平假日住宿券，雙人入住價值9,000元+10%，台北花園大酒店位於台北西區的頂級商務觀光飯店，是市區旅遊、暢遊西門町，體驗艋舺商圈文化歷史風華的首選。

(工商 )