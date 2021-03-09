大陸禁運台灣鳳梨原因？ 蘇貞昌：懷疑是政治考量 14:242021/03/09 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委萬美玲今日質詢 (翻攝國會頻道) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委萬美玲今日於院會質詢時，詢問行政院長蘇貞昌對大陸禁運鳳梨的意見。蘇揆回應，原本是單純檢疫問題，但大陸處理方式，和國際貿易作法不同，且一通知就停止，不得讓人懷疑有政治考量。 萬美玲指出，大陸的做法不友善、不明智、不正確。而陸委會主委邱太三剛上任，說完兩岸「春暖花開」，大陸就宣布禁運，此舉是否在打臉邱太三？ 邱太三回應，自己不會這樣解讀。春暖花開也不只是自己繼續期待，至於兩岸能不能解凍，若只有一個銅板也敲不響。 採納大陸疫苗護照與否？莊人祥回應 美國將全力強化台灣武力對抗大陸？前中將聽了搖頭吐3字 (中時 ) #大陸 #禁運 #邱太三 #政治考量 #萬美玲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣民眾太溺愛政府！外科醫為天然氣三接連噴3質疑 15:572021/03/09 生活 陳柏惟質詢超瞎為何蘇貞昌沒回嘴 徐巧芯曝真相 17:252021/03/09 政治 鳳梨危機有望成兩岸復談轉機 綠委也鼓勵要把握 09:362021/03/09 政治 環保署前副署長邱文彥嚴批 台灣海岸海洋 像無政府狀態 04:102021/03/09 焦點要聞 陳以信送花引藍營不滿 蘇揆：只問黨派不問是非 撕裂社會很可惜 16:212021/03/09 政治 鳳梨遭禁綠營「牙起來」 蘇揆先軟後硬遭疑玩兩手策略 09:372021/03/09 政治 藻礁公投若過 蘇承諾不會重新擴建深澳電廠 13:562021/03/09 政治 張志軍：承認九二共識 就春暖花開 04:102021/03/09 產業財經 綠委稱產婦健檢補助不足 人口少還顧不好 蘇揆：會補足 14:042021/03/09 政治 三接若蓋不成 蘇貞昌：燃煤就無法被取代 「不可能重啟核四」 10:222021/03/09 政治 資深媒體人：徐宗懋》蘇貞昌最後的政治標記 18:582021/03/09 名家 政治熱門新聞 陳柏惟罷免會過嗎 命理師預言最後結局 - 政治 王定宇、福原愛說謊？美女律師一句嗆爆 - 政治 機關槍式狂嗆蔡政府不及格 林濁水轟：巨嬰該下台 - 政治 看完陳柏惟145秒高清影片 宅神嚇一跳：蘇貞昌都驚呆了 - 政治 顏若芳、王定宇為何遭爆料？媒體人曝可怕內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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