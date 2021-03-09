國民黨立委萬美玲今日於院會質詢時，詢問行政院長蘇貞昌對大陸禁運鳳梨的意見。蘇揆回應，原本是單純檢疫問題，但大陸處理方式，和國際貿易作法不同，且一通知就停止，不得讓人懷疑有政治考量。

萬美玲指出，大陸的做法不友善、不明智、不正確。而陸委會主委邱太三剛上任，說完兩岸「春暖花開」，大陸就宣布禁運，此舉是否在打臉邱太三？

邱太三回應，自己不會這樣解讀。春暖花開也不只是自己繼續期待，至於兩岸能不能解凍，若只有一個銅板也敲不響。

(中時 )