「四方安全對話」架構下的美國、印度、日本和澳洲4國海軍，預計4月將與法國和阿拉伯聯合大公國舉行2次海上軍演，以驗證參與國在波斯灣到麻六甲海峽等海域可取得優勢。

由於四方安全對話（Quad）近來討論容納更多民主國家（Quad-Plus）以對抗專制中國在印度太平洋地區的軍事擴張活動，法國和阿拉伯聯合大公國海軍和四方安全對話4國海軍舉行聯合海上軍演，備受關注。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，四方安全對話4國海軍將與法國及阿拉伯聯合大公國海軍在4月分別舉行2次海上聯合軍演，包括航空母艦打擊群、反潛機和攻擊潛艦等都參與協同作戰演習。

雖然四方安全對話4國與法國、阿拉伯聯合大公國的多次海上聯合軍演日期還需要最終確認，但法國海軍拉佩魯茲號（La Perouse）巡洋艦預計4月4日到7日將與印度、美國、日本和澳洲海軍軍艦，在拉佩魯茲號帶領下，一起在孟加拉灣展示實力，舉行包括飛彈驅逐艦、巡防艦、潛艦和偵察機等複雜的演練。表達對維護海上航行自由的承諾。

印度目前唯一服役運作的航艦維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）正在維護中，將無法參加這次與法國及四方安全對話國家的海上軍演，但印度海軍派出驅逐艦、P-8I海神式巡邏機及潛艦參加這場軍演。

美國這次也未派出航艦打擊群參加上述演習。在嚇阻中國的軍事擴張思考下，美國全年至少有3個航艦打擊群部署在南海和印度洋。

擔心中國威脅，法國近年與印度強化軍事合作，除法國海軍軍艦3月訪問克勒拉省（Kerala）柯枝港（Kochi Port），隨後是拉佩魯茲號巡洋艦4月初到孟加拉與四方安全對話海軍軍演。

分析人士說，接下來法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）也將率領航艦打擊群，於4月25日到27日在波斯灣，與印度加爾各答級驅逐艦（Kolkata-class destroyer）及阿拉伯聯合大公國海軍舉行演習。

阿拉伯聯合大公國已經證實，海軍將參加與印度和法國的三邊海上演習。這是阿拉伯聯合大公國首次參加印度與法國的聯合軍演。

根據一名不願透露姓名的印度海軍西部司令部前指揮官表示，法國拉佩魯茲號巡洋艦參與四方安全對話國家軍演，象徵Quad-Plus海軍武力可在印太地區任何地方合作，目標是在印太地區從亞丁灣到北太平洋、遠東太平洋及美國西岸取得優勢。（編輯：馮昭）1100309

(中央社)