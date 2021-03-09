隔夜美股兩樣情，道瓊一枝獨秀，收盤大漲306點，那指重挫310點，標普500收跌20點，費半收跌158點。今日台股走勢震盪，開低105.04點，報15715.07點，最高觸及15864.26點，最低下探15657.92點，收漲32.98點或0.21%，報15853.09點，成交量3222億元。

盤面上，金融股收漲2.29%，居類股漲幅第三名。國票金(2889)收漲5.4%、報14.65元，領漲金融股。金控雙雄富邦金(2881)收漲3.07%、報53.7元；國泰金(2882)收漲3.26%、報44.3元。個股普漲，新光金(2887)收漲3.96%、旺旺保(2816)收漲3.39%、開發金(2883)收漲2.54%、兆豐金(2886)收漲2.34%，表現均不俗。

正逢公告2021年2月財報，玉山金(2884)2月稅後盈餘13.3億元；前2月稅後盈餘32.3億元，年減0.8%，EPS為0.26元。永豐金(2890)2月稅後盈餘9.93億元；前2月稅後盈餘20.56億元，年增13.1%，EPS為0.24元。中信金(2891)2月稅後盈餘為48.23億元；前2月稅後盈餘134.94億元，年增48%，EPS為0.69元。觀察今日股價，玉山金收漲2.19%、報25.7元；永豐金收漲1.27%、報11.95元；中信金收漲2.43%、報21.1元。

回顧2020年獲利情況，壽險及證券業務吸金，金控異軍突起，15家上市櫃金控2020年稅後純益合計達3790億元，改寫歷史新高。值得關注的是，富邦金奪三料冠軍，分別是單月破百億(2020年12月稅後純益104.81億元)；2020全年獲利908.57億元；EPS為8.59元，EPS獲利王12連霸。然，國泰金緊追在後，2020全年獲利758億元、EPS為5.39元。

費半收黑，電子轉弱，傳產、金融成為資金避風港。再者，投信法人預期，配息旺季將至，金融股2020年獲利創高，股息備受期待，也是促使金融股買氣轉熱的原因之一。

先前金融股並非買盤主流，但今年受惠於美國10年期公債殖利率揚升，法人亦認為金融股最壞時期已過，且看好壽險股及官股。

(時報資訊)