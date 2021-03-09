根據TrendForce調查顯示，由於目前三大原廠產能吃緊，DRAM市場仍處供不應求情況，整體市況已正式進入上漲周期，2月specialty DRAM主流容量月均價漲近7%，預計此波specialty DRAM供不應求的態勢至少延續至上半年，對南亞科(2408)、華邦電(2344)等台廠有利。

因供不應求延續，原廠看準機會大幅調升specialty DRAM月報價，帶動部分顆粒單月價格漲幅逼近雙位數，以越小容量、越利基的產品漲幅最大。以2月合約價來看，DDR2及DDR3的漲幅仍高；DDR4也隨著DDR3的追價持續上揚，目前在specialty DRAM中仍屬最大宗應用的DDR3 4Gb顆粒均價單月漲幅約6.8%。

TrendForce進一步表示，長期由台廠主導的DDR3 2Gb嚴重缺貨的情況持續，有價無量已成該產品常態，追價者則成為造成市場高低價價差擴大的主因，本月均價漲幅近9%。DDR4 4Gb隨著DDR3 4Gb的上揚，三星（Samsung）本月價格明顯拉升，促使低價及均價成長約6%；DDR4 8Gb則隨著主流server與PC走勢而上，漲幅約4%。必須說明的是，此為因應月合約所做的價格調整，以反應當下市場狀況，若細究部分tier-one客戶採取季度合約議價者，其整季價格則不受此月價格影響。

在目前specialty DRAM市況火熱的情況下，DDR3的獲利水平逐漸高過DDR4及邏輯IC產品，也帶動供應商的策略開始有所調整。整體而言，三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）三大原廠DDR3產出仍緩步下滑，台廠彈性調配產能求獲利最大化。

台廠南亞科(2408)目前已將部分20及30奈米的DDR4投片轉換回DDR3。華邦電(2344)近年重心皆在Flash業務，DRAM產能在高雄路竹廠完工前都將受到限制，因此該公司選擇重點支持DDR2及DDR3 1/2Gb小容量產品，因華邦在該領域擁有相對更高的市占率，掌握更多定價優勢。力積電(6770)先前主要鎖定在邏輯IC代工，但隨著DDR3代工價顯著上揚，將轉移部分產能至DRAM。

整體而言，未來三大台廠都將依據毛利高低於各產品間彈性調配產能。TrendForce認為，此波specialty DRAM供不應求的態勢至少延續至今年上半年，後續價格漲幅將視各原廠產能調整狀況而定。

(時報資訊)