黃心華臉書發文之圖1。（摘自黃心華臉書）

黃心華臉書發文之圖2。（摘自黃心華臉書）

黃心華臉書發文之圖3。（摘自黃心華臉書）

黃心華臉書發文之圖4。（摘自黃心華臉書）

黃心華臉書發文之圖5。（摘自黃心華臉書）

黃心華臉書發文之圖6。（摘自黃心華臉書）

珍愛藻礁公投連署快速衝破50萬，引起蔡政府高度關注。國民黨智庫副執行長黃心華今天中午在臉書發表「關於藻礁，你被隱瞞的事」長文，整理全案始末，搭配圖片，直指蔡政府以「甩鍋、從地圖上抹去、說詞不一、試圖頭過身就過」等四個手段，持續推動全案。他特地提醒，蔡政府對觀塘後續開發有分期推動架構，後續規劃將補上第一期開發所欠缺的設施，當大家都在思考如何迴避開發，蔡政府只想如何迴避監督。因此要實現藻礁永存，唯有先拼過公投才有可能。

黃心華臉書全文內容如下：

一、甩鍋：

觀塘開發案鬧得沸沸揚揚時，蔡政府第一時間竟然搬出馬維拉救援，強調自己的開發面積，比馬政府時代大幅縮小，其實，蔡政府上任後(2017年10月26日)，經濟部在環評專案小組審查會上所提出的開發簡報裡面，仍然是維持開發面積232公頃的版本，如圖1。

蔡政府另外沒有特別說明的是，觀塘開發案其實除了「工業區」之外，還有「工業港」，而工業港的水域面積，依照經濟部2017年10月26日專案會議簡報的版本，就包含了31公頃的填地面積，和廣達「931公頃」的水域面積，如圖2。

二、從地圖上抹去：

為了回應環評委員的決議（要求重新提出替代迴避方案），以及回應環團的壓力和質疑，中油公司在2018年4月20日的一份文件中，研擬了所謂的「迴避替代方案」，提議將開發面積由232公頃縮減為37公頃。但值得注意的是，在這個版本中，除了有氣化區(11公頃)需要填地之外，在圖面上已經「明確」出現一塊21公頃的「填海造陸」區塊。很顯然，陸域開發面積變小，是因為把一大塊所需的土地用「填海造陸」的方式來實現，但根據資料顯示，在預定要填海的位置，透過科學測量的結果發現，底下其實也有礁體存在，如圖3。

有趣的是，隨後蔡政府在中油上述的迴避方案版本架構之下，又推出了最新的「迴避替代修正方案」。請注意，蔡政府刻意誤導之處在於，其首先用一個紅框框強化視覺，但刻意忽略(不列入計算)了新增的21公頃填海造陸的面積，這塊面積在蔡政府最新的圖示上，是用不顯眼的灰色來顯示，而且完全沒有加註說明。這等於是拿馬政府版本中「全部觀塘工業區的造陸面積」，去對比蔡政府「忽略填海造陸區塊之後的面積」，如圖4。

三、說詞不一：

另一個令人覺得奇怪的是，將來這座天然氣接收站的主要使用客戶就是台電(為了供氣給大潭電廠)，但台電副總經理在2017年10月18日在立法院答覆立法委員的質詢時，卻表示 ：

1.即使接氣站環差評估未過，台電有備案可以因應。

2.台中永安接收站的的供氣量，還有往上增加的空間，對於大潭電廠未來的供氣量，可望都還在能達標得範圍內。

3.大潭電廠未來再加入＃8、＃9機組之後，這些氣量都還可以由台中現有的接氣站來充分供應。

4.台電另有規劃基隆協和接氣站、並採用海上浮動式的設計(FSRU)，供氣量可達大潭接氣站的七成，預計2024年完工使用。

因此，令人疑惑的是，既然未來的最主要天然氣客戶（台電）都表示未必需要第三接氣站，且台電自己有其他替代方案，那為何政府不能積極看待這一個新的契機，重新積極考慮其他的方案？更何況，現在囫圇吞棗搶建第三接氣站，但到了2025年，國內的接氣設施，即會發生量能閒置的狀況。蔡政府用這樣拙劣、隨興的施政水準，來惡搞國家的重大能源政策，實在堪稱一絕。

四、試圖頭過身就過：

在近期的專案審查會議中，已經有與會者質疑，蔡政府將開發範圍縮小，應該說明相關的新規劃。因此，蔡政府經濟部在2018年1月23日的觀塘工業區開發及環差報告專案小組初審書面意見回覆中，即有提到本階段減少之相關設施及所需土地，將在「第二期」進行規劃。顯示蔡政府在當時就有打算先拼第一期開發案通過，未來再伺機推出第二期的開發，如圖5。

甚至在蔡政府在2018年8月27日進一步提出「迴避替代修正方案之後」，參與環評的與會者同樣提出類似問題，因此在後續的2018年9月的環評審查委員會的書面意見回覆上，蔡政府經濟部及中油再次明確提到，會有「第二期」的開發計畫案！因此，蔡政府試圖用頭過身就過的方式，先巧取環評過關，然後當風波平息後，再伺機推動第二期的開發。也因此，藻礁公投的結果，就關係到未來是否能保護藻礁生態不再受到干擾，如圖6。

其實所有問題的根源在於，蔡政府極度躁進而且只畫完美大餅的能源政策（而且背後牽扯巨大的利益），使得台灣未來的能源發展路徑，被限縮在一個過度理想、非常緊繃、而且沒有備援、沒有緩衝、左支右絀的窄路上頭，稍有延遲或疏失，那就是超級大災難。換句話說，觀塘的開發案並非沒有替代方案，主要的瓶頸在於，蔡政府錯誤的能源政策，讓台灣的能源發展進程，變成進退維谷且沒有緩衝的「山陵線上的賽跑」。其實，要採取替代方案，其實並沒有那麼困難！現在就看蔡政府願不願意放下「面子」，讓全台灣的穩健發展有「裡子」。

最後，藻礁公投的連署數量在二月底時獲得驚人的成長，目前已經確定超過連署門檻。但值得注意的是，蔡政府對於觀塘的後續開發，有分期推動的架構，未來規劃會把第一期開發所欠缺的設施，都後續補上。

當大家都在思考如何迴避開發時，蔡政府只想著如何迴避監督。因此要實現藻礁永存，唯有靠公民自己的力量，自己先拼過公投才有可能！

(中時 )