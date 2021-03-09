民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，兩人先後澄清王定宇是分租其中一房，兩人僅是房東與房客的關係，但仍引發議論。回顧政壇過去爆出的許多不倫戀、地下情，當事人回應內容與相關情節五花八門，有人稱只是選民服務，有人抵死不認；有人則是情史豐富，離婚多次，除小三外還有小四。

◆載妹幽會 王世堅稱：選民服務

2014年，台北市議員王世堅，被拍到開車載著助理小文溜進汽車旅館，待了3小時後，王世堅才將小文送回她父親的里長辦公室。消息曝光後，王世堅坦言做錯了，向社會大眾道歉，更向太太與家人道歉，表示一定深自反省。沒想到，2018年王世堅又被拍到載妹幽會，當時他則強調是選民服務，接連否認交新女友。

◆頻傳家暴 童仲彥情史豐富

前台北市議員童仲彥屢傳家暴，曾被爆大學時毆打女友，但他否認此事。第一任妻子陳曉卿則被痛毆6次，2006年協議離婚。2010年又傳出女友身穿紅衣，在家中自縊，當時童仲彥對外界強調，沒有家暴問題。2017年遭前妻李秀環指控家暴、外遇，兩人離婚後，童仲彥與辦公室主任邱惠美交往，後又傳出有「小四」紅豆妹。

丁允恭遭彈劾，3月3日懲戒法院開庭，其妻蔣婕妤一路相挺，並公開怒嗆Y女。（資料照）

◆丁允恭捲桃色糾紛丟官 嫩妻霸氣護航

總統府前發言人丁允恭，2020年遭踢爆擔任高雄市新聞局局長時，把辦公室當砲房，訂婚後還劈腿，更逼女友墮胎。丁允恭為此遭彈劾，3月3日懲戒法院開庭，將於3月24日宣判。丁允恭出庭時反控是女方（Y女）主動，稱自己遭不公平對待，其妻蔣婕妤則一路相挺，也公開怒嗆Y女。

◆張益贍揪蔡宜芳泡湯 爆婚外情下場慘

2020年，民眾黨前中央委員張益贍，與立院黨團助理蔡宜芳傳不倫戀，兩人摸臀調情、上山吃雞泡湯畫面全被拍到。之後張益贍被開除黨籍、蔡宜芳則停權一年，如今張益贍也找到了「新工作」，加入Uber Eats變身外送員。

已婚的張益贍（左），2020年被拍到與民眾黨黨團助理蔡宜芳（右）上摩鐵。（合成圖／資料照）

◆5天2度進摩鐵 羅致政否認

民進黨立委羅致政，2017年被拍到與辦公室副主任粘珮瑩，5天2度進出摩鐵，每次一待就是3小時。羅致政先是矢口否認，稱「怎麼可能啊！」隨後出面致歉，並表示已和家人說明始末，也得到信任諒解。不過對於兩人關係，則沒有對外多做說明。

◆陳怡偷情女部屬 一審判賠50萬元

2020年，前台南市衛生局長陳怡被控3年前與鄭姓女部屬偷情，在車內發生關係，遭鄭女的曾姓丈夫側錄公布並求償。傳出不倫戀風波後，陳怡請辭獲准。去年10月16日台南地院一審宣判，法官認為陳確有逾越一般社交的不正常行為，宣判兩人需付曾男50萬元精神賠償金。

台南市前衛生局長陳怡。（資料照）

◆吳育昇爆婚外情 太太給機會改過

國民黨前立委吳育昇2009年爆出婚外情，坦承與女方去過薇閣旅館，「過程就是大家所想的那樣。」並表示願意一肩承擔，太太雖然生氣，但也願意給他改過的機會。

◆城仲模帶女進摩鐵 稱肚子痛上廁所

2006年，時任司法院副院長的城仲模，被爆與小他30多歲的國立雲林科技大學科技法律研究所助理教授王美心共赴汽車旅館，時間達70分鐘。事件曝光後，城仲模否認兩人有非正常關係，並稱是王美心肚子不舒服，才會到汽車旅館上廁所。隨後因輿論延燒，城仲模為平息風波，請辭司法院副院長與大法官職務。

◆李顯榮曖昧樁腳妻 被抓包稱共用衛生紙

2010年，前立委李顯榮與樁腳妻子周女曖昧，周女丈夫委託徵信業者跟監，並與警方在新北市三重的汽車旅館逮人，當場搜得用過的衛生紙，並驗出兩人的DNA。李顯榮辯稱，是因輪流上廁所、共用一張衛生紙，才會有兩人的DNA反應。周女丈夫控告兩人妨害家庭，不過之後和解撤告。

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(中時新聞網)