北京民眾接種新冠疫苗。（本報資料照）

大陸外交部長王毅7日在「兩會」外長記者會宣布推出大陸版「國際旅行健康證明」，即是「疫苗護照」，而大陸版「國際旅行健康證明」微信小程式App則在8日正式上線，鼓勵民眾使用。但我方對此回應始終不清楚，外界好奇是否存在政治考量，指揮中心今（9）日回應，了解後才能回覆。

大陸外交部領事司微信公眾號8日發文稱，大陸版「國際旅行健康證明」是一種綜合性證明，展示持有人核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。

大陸外交部領事司微信公眾號也提到，健康證明內含加密QR-code，以供各國相關部門檢驗，並讀取個人資料，並且除了呈現方式除了有電子網路版本外，也可以列印成紙本；只要打開微信，掃描官方QR-code，進入小程式，選擇「查看及出示國際旅行健康證明」，便可進行操作，使用方法與操作流程十分簡易。

所謂的大陸版「國際旅行健康證明」，簡單來說就是「疫苗護照」，而兩岸往來密切，大批台人在大陸工作、與就學還有生活，大家都想知道，蔡政府具體對大陸健康證明文件的態度是什麼，否認與否的態度，是否存在政治考量？

對於我方是否承認大陸推出的國際旅行健康證明文件，陸委會近日回應已是否認，但衛福部長陳時中對此近日說法則是：「目前世界各國都各自提出規格，目前各國都會就規格以及認證兩部分來做，要做完全後，才會有採用的問題」，回答令人不解。

本報記者今日再度詢問指揮中心對於此事的態度，指揮中心發言人莊人祥則回應，對於疫苗護照，國際間有許多標準，像是國際旅遊協會或知名電腦公司等等，都有推出類似的認證，「大陸也有企圖心推出自己的標準」，我方則有待了解相關規格、認證機制，清楚掌握後才能再回覆。

(旺報 )