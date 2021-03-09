嘉義東北扶輪社捐贈20個救生圈箱，目前已完成設置在蘭潭水庫周邊。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義東北扶輪社更將編號20的救生圈箱帶到市務會議，示範如何使用。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義東北扶輪社更將編號20的救生圈箱帶到市務會議，示範如何使用。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭潭水庫經常傳出民眾溺水事件，長期關注公益的嘉義東北扶輪社社長賴權富發現水庫周邊雖放置救生圈，卻因風吹、日曬、雨淋，耗損率極高，經與社友研商後，決定捐贈20個救生圈箱，近日已安裝完成，加上箱體有編號，有利民眾通報事故地點的準確性，再度強化救援單位的即刻救援力。

賴權富表示，市府在蘭潭水庫周邊廣設救生圈，但他觀察到耗損率極高，於是和服務計畫主委黃裕仁及社友們共同研商，並參考其他縣市作法，決定為救生圈設置一個「家」，「救生圈箱」的構想就這麼誕生了。

賴權富說，設置於蘭潭的救生圈箱共20個，除了有效延長救生圈壽命外，更在箱體上設置編號，以利現場民眾通報地點時可以更為精確，讓救護車、消防人員在最短的時間內抵達現場，掌握黃金救援時間，另白色醒目箱體外觀也標示自殺防治專線「1925」，希望讓一時失意的民眾在最後一刻有機會再撥打專線，不放過任何一個機會，避免憾事發生。

嘉義市長黃敏惠今9日特別在市務會議中頒發感謝紀念獎牌，感謝嘉義東北扶輪社長、前社長、理監事及所有社員共同捐贈救生圈箱。嘉義東北扶輪社強調，希望用捐贈「救生圈箱」來服務社會，增加一分守護的力量，同時也契合扶輪社宗旨「扶輪打開機會」，打開救生圈箱就是給溺水者一個機會。

市府觀光新聞處觀光工程科長林靖淳指出，20個救生圈保護箱已設置完畢，分布於蘭潭三信亭、蘭潭大壩、月影潭心與根公園周邊步道，箱體後續將市府維護管理。

(中時 )