聯華電子董事長洪嘉聰（右四）致贈100萬元支票給東高棒球隊，由東高棒球後援會會長陳威瀚代表（右五）接受。（張毓翎攝）

捐贈儀式9日在東石高中舉行，東高棒球小將跳戰舞迎接與會來賓。（張毓翎攝）

眾多地方重要人士均出席見證。（張毓翎攝）

會後，聯華電子董事長洪嘉聰站上打擊區小試身手。（張毓翎攝）

嘉義縣東石高中棒球隊成軍23年，即使資源卻比其他縣市的棒球強隊較為匱乏，小將們到全國性舞台參賽，依然屢創佳績。球隊每年運作經費逾600萬元，其中約200萬元缺口需仰賴善心人士挹注，聯華電子董事長洪嘉聰透過立委蔡易餘獲悉，決定自今年起，連續5年、球隊每年100萬元經費缺口，將由聯華電子科技文教基金會贊助，希望讓偏鄉球隊繼續發光發熱。

捐贈儀式9日在東石高中舉行，洪嘉聰、立委蔡易餘、嘉義縣副縣長吳容輝、副議長陳怡岳、縣議員黃鉦凱、姜梅紅及朴子市長吳品叡等人應邀出席，一開場東高棒球小將跳戰舞迎接，接著洪嘉聰致贈100萬元支票給東高棒球隊，球隊也回贈繡有「洪嘉聰」字樣的球衣，感謝他支持與鼓勵。

蔡易餘說，聯電是台灣的護國神山之一，而這次霸氣贊助連續5年、每年100萬元經費，也成了東高棒球隊的靠山，東高這幾年打贏許多傳統棒球名校，他非常與有榮焉，祝福東高小將未來有更好的成績。

洪嘉聰說，富邦金控是台灣同時擁有棒球及籃球隊的企業，有次聚會時，他向該公司詢問：「這2大運動何者比較花錢？」，他們回應「棒球，因聘請的教練人數眾多」，後來深入了解，才知道養一支棒球隊不容易，日前蔡易餘委員來找他，希望能支持東高棒球隊，他一聽到是嘉義的球隊，便爽快答應。

洪嘉聰提到，小時候在彰化看棒球賽，每次只要對手是朴子、垂楊少棒，經常把家鄉的球隊打得唏哩嘩啦、屁股尿流，所以那時看到嘉義來的球隊，自然產生一股敬畏感，希望藉這次贊助，提供球隊所需的訓練和經費，也盼能拋磚引玉，讓台灣的「國球」棒球可以更強、更厲害。

(中時 )