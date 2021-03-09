為讓青年世代更了解政治實務與國家願景，國民黨青年部舉辦首波「青年住好願景營」，活動主要邀請對象以大學生與社會新鮮人為主，而參加活動者，有機會被海選為國民黨青年部、政研部、新媒體部義務副主任或發言人。

國民黨青年部結合國政與市政，20日起至21日止，舉辦以議題為導向的青年願景營隊，不只讓青年世代更加認識政治實務與國家願景，更讓年輕夥伴的心聲可以進入到國民黨，甚至改變國民黨。

首波願景營的議題將著重在「居住正義」，邀請青年世代與政治人物、學者專家、NGO一同互動、一同發想，讓營隊不只是招募熱血青年的管道，更是重塑國民黨的開始。

國民黨青年團副總團長兼青年部研究員何元楷表示，國民黨青年部在主任陳冠安帶領下，啟動系列青年願景營隊，讓青年世代更了解政治實務與國家願景，也讓年輕夥伴提出參政與對國民黨改革心聲。

何元楷說，首波願景營辦在台北市，著重在大學生和剛出社會之青年所關注的「居住正義」議題，邀請青年們與政治人物、學者專家、NGO一同互動、一同發想，一起找出讓國家、社會進步的解方。

何元楷指出，10日將是營隊報名的最後一天，呼籲18到40歲的青年踴躍報名參加。

活動報名網址：https://www.surveycake.com/s/BBOxg

(旺報 )