日本央行9日進行人士大換血，野村資產管理（Nomura Asset Management）的首位女性執行長中川純子(音譯)（Junko Nakagawa），將榮膺成為九位委員中的一位。市場也很好奇，日本央行新人事案將會給日本經濟，與金融市場帶來怎麼樣的不同改變。

這位現年55歲的女性銀行家，將取代政井貴子(音譯)（Takako Masai）在日央行的位置。即將卸任的政井貴子，在日本央行委員會中一直站在多數意見這邊，並大聲疾呼對日本實施已久的貨幣寬鬆政策，在導致成本增加下，應再要多次討論。

不過，這位新上任中川純子，對於貨幣政策想法究竟抱持何種態度，市場上幾乎都不甚了解。但是，卻知道中川一直在日本金融市場，大力推動ETF(指數股票型基金)交易。

大和證券資深經濟學家Toru Suehiro指出，中川出身自投資業界，跟基金經理人一樣都是擔任買方角色。這似乎暗示中川熟捻像環境，社會與公司治理等各種企業社會責任投資面向，所以這次才會被雀屏中選。

目前，中川經提名後，尚須日本國會兩院都得通過其人事案，才能算是正式生效。前任中井將在6月29日Masai結束其五年任期後就任該職位。即將滿5年任期的政井貴子，也將在6月29日卸任。

目前日本央行政策委員會，分成兩派不同意見。一派認為還可以繼續加大新冠疫情紓困方案金額，另一派則指出日本實施已久的貨幣寬鬆政策，成本已被推升至太高。

2019年，熟悉投資銀行與會計領域的中川純子，好不容易在傳統中都是男性擔任高級主管的金融圈中，獲得出人頭地的機會。從2015年迄今，中川純子也一直在金融廳 (Financial Services Agency)內擔任理事一職。

2020年中川純子接受日經(Nikkei)採訪時，表示會化身為一位聆聽者，願意跟自己意見不同的同事一齊工作。

(時報資訊)