從內政委員會召委轉換跑道，當選社福衛環委員會召委的立委陳玉珍表示，未來將督促中央投入更多資源，改善金門醫療環境條件，包括在「醫療在地化、化療回金門」的規畫下，促成金門醫院新建化療中心，減少病患和家屬往返台金兩地的辛勞和風險。

陳玉珍表示，她一直將金門醫療品質的提升和改善列為問政首要，過去每一會期都在立院召開跨部會醫療協調會，邀集衛生福利部、退輔會、榮民總醫院、交通部民航局、內政部空勤總隊、部立金門醫院等，針對金門醫療上的問題和需求一一溝通協調，共同努力尋求解決方案，包括心臟科、腎臟科、婦產、牙科、放射科等專科醫生人力不足及小金門醫護環境的改善，都是透過協調會來解決。

陳玉珍並以飛特立緊急後送專機的改善為例說明，她在跨部會醫療協調會的溝通努力下，最終促成在後送專機上加裝緊急救護必備的保溫箱、主動脈氣球幫浦、葉克膜及心臟電擊器等電子設備，讓鄉親病患獲得更好的醫療保障。

另外，陳玉珍也針對爭取金門成立國際醫療專區的議題，表示未來將在跨越兩岸、接軌國際的方向下，推動開發高端的大健康醫療園區，帶動金門醫美產業升級、發展，並運用金門地理區位優勢以及「小三通」的便捷條件，將觀光旅遊、醫療、健檢、醫美整合成一個平台。

陳玉珍國會辦公室也指出，陳玉珍過去自掏腰包，提供轉診赴台的鄉親病患、家屬有一處安心、溫暖的歇腳地方，未來仍會持續做好相關的安頓和喘息協助。

(中時 )