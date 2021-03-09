頭份市公所自3月27日起，免費替犬貓施打狂犬病疫苗，呼籲飼主多加利用。（謝明俊攝）

家中有毛小孩、喵星人的頭份市民注意了，頭份市公所免費狂犬病疫苗，將從3月27日開打，施打現場並有晶片植入服務，市公所提醒家中有滿3個月的健康犬貓，每年都須定期注射1次，從3月底起至今年底止，共有10個梯次免費施打，市民可多加利用，如果未施打者被查獲後，將處3至15萬元罰鍰。

農委會動植物防疫檢疫局為了要根絕國內狂犬疫，特別編列預算免費提供飼主替家中毛小孩及喵星人注射。頭份市公所加強推廣免費施打狂犬疫苗，從3月28日開始至12月13日，分成10個梯次，分別在建國花市、清潔隊、大潤發頭份店等地點，免費替犬貓施打狂犬疫苗，現場並提供晶片植入服務，頭份市公所呼籲家中有養貓狗的民眾，盡早前來接受注射。

頭份市公所表示，民眾家中有滿3個月的健康犬貓，目前並未懷孕、哺乳，每年都須定期注射1次狂犬疫苗。免費接種只要由年滿20歲的飼主，攜帶身分證到場填寫資料即可。飼主帶領犬貓寵物前往施打時，務必使用寵物籃、牽繩或嘴套控制保定，飼主也須注意隨手清理寵物排泄物，以保持現場整潔。

頭份市公所指出，防範狂犬病要謹記2不1要口訣，不要接觸野生動物，不要棄養寵物，一要是每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬疫苗。如果飼主未依規定完成狂犬病疫苗注射，一旦被查獲將依法處3萬元至15萬元罰鍰。

(中時 )