民進黨立委王定宇被《鏡週刊》直擊與民進黨發言人顏若芳疑似「同居」，對此，顏若芳跟王定宇今異口同聲表示是共同分租，因為王定宇在台北需要一個休息處所，所以分租其中一個房間。不過，王定宇後又被爆出在台北會館有2房，許多網友聽聞後不解表示，會館既然有房間，所以為啥要分租住一起？

《鏡週刊》今（9日）披露，王定宇從去年11月開始，就頻繁進出顏若芳台北住處，一周經常一待就是3至4晚，甚至達5晚，兩人狀似同居，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班。對此，王定宇、顏若芳先後發聲澄清，強調是將該處當作在台北的休息處，兩人並未同居，就是房客和房東的關係；王定宇更稱，太太也知悉這此事。

不過，王定宇隨後又遭《蘋果》爆料在台北會館有保留2間房間。《中時新聞網》今下午致電王定宇想確認前述報導是否為真，但他未接手機；再打電話到王定宇國會的辦公室，但也無人接聽，後也打電話到台北會館詢問，會館櫃台人員則表示，不清楚這事。

資料顯示，立法院設有大安會館及台北會館，總計超過110個房間，皆為個人獨立套房，提供新竹以南的委員以登記住宿，不提供非登記住宿委員臨時借住，每位委員以登記2間為限。

聽聞王定宇在會館其實有兩間房，批踢踢網友熱議，紛表示「會館有兩房？所以為啥要住一起」、「有溫柔鄉當然去溫柔鄉」、「真的是擠牙膏的更多線索出來」、「兩房不夠住」、「有錢就是這麼任性，免費的不住偏要另外花錢」、「笑死..自己立委在台北就有地方住了，竟去跟顏合租」。

(中時新聞網)