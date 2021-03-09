我國今又新增一例境外移入個案，為一名自宏都拉斯返台的30多歲女性國人，PCR檢驗Ct值高達34，且血清抗體IgG陰性，IgM陽性，發言人莊人祥指出，今天經專家會議討論，初步決議未來若在國外已確診，同時持兩次PCR檢驗陰性結果入境者，將不鼓勵再做採檢。

莊人祥指出，這項決議是為配合放寬PCR採檢Ct值大於34的患者可提早解隔離，未來只要確診個案沒有症狀，且血清抗體檢驗結果為陽性，加上兩次PCR採檢CT值大於34，即可被認定為無傳染力解除隔離，同時間個案的相關接觸者，也可以解隔離。

他也以今天確診的個案為例，由於個案是在台自費採檢才確診，但CT值高達34，因此目前仍然會被列為確診，未來雖不鼓勵持有兩度PCR檢驗陰性者採檢，但只要在國內驗出陽性，仍然會列為確診者，並比照相關的匡列流程進行。

莊人祥補充，新的解隔離方案目前仍在簽核中，因此上路時間仍未定。

(中時 )