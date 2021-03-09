伍佰&China Blue 成軍29年的第14輪大型巡迴演唱會《Rock Star》，從2018年由馬來西亞開跑，巡迴十幾場後2019年開啟台灣巡演，從高雄巨蛋開唱，原本台中和台北小巨蛋兩場都訂在2020年舉行，但受疫情影響，三場都延期至今年舉行。日前8/14-15台北小巨蛋兩場開賣，十分鐘秒殺，歌迷熱烈敲碗加場，伍佰考量到中南部的粉絲，決定於9月11日在高雄巨蛋加場。

伍佰1月份剛在台中圓滿劇場唱完，即將於8月六度登上台北小巨蛋，並於9月重返高雄巨蛋，北中南巡迴了一輪，伍佰表示，非常開心可以和粉絲們相聚，特別是在疫情影響下，更讓人珍惜每次相聚的機會，高雄巨蛋更是這輪巡迴演唱會的台灣壓軸場，希望再次透過音樂為大家注入能量。

他除了演唱歷年經典作品〈浪人情歌〉、〈挪威的森林〉、穿越神曲〈Last Dance〉等，還會特別在高雄場演唱先前推出的新歌〈重生〉。而演唱會結束後他將閉關創作新專輯，粉絲們要再看到伍佰&China Blue的演唱會，就要等到下一輪了。

伍佰之前在台北跨年晚會以及金馬獎頒獎典禮皆拿下收視冠軍，人氣紅不讓，他也透露最近又接拍了新產品廣告，不論是腳本或造型，他都親自溝通，讓人感受到伍佰強烈而獨特的風格，更讓產品的記憶度大大提升，除了精彩的演唱會不能錯過之外，也請粉絲期待他代言的新廣告上市。《伍佰&CHINA BLUE ROCK STAR演唱會 高雄Encore場》門票將在3月10日中午十二時，拓元售票系統開賣。

伍佰& China Blue現場演唱魅力爆棚。（開麗娛樂提供）

伍佰北中南巡演一票難求再加場。（開麗娛樂提供）

伍佰&CHINA BLUE ROCK STAR演唱會 高雄Encore場

演出時間：9/11（六）19:30

演出地點：高雄巨蛋

票價：全座席800/1500/1800/2200/2500/2800/3200/3800

售票：拓元售票https://tixcraft.com/activity/detail/21_WuBaiKH

開賣日：3/10(三)中午12點

主辦單位：開麗娛樂

企劃製作：月光音樂

(中時 )