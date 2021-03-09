美股9日道瓊大漲逾300點，但科技股持續拋售，拖累那斯達克指數下跌逾300點，近期，順應科技股回檔修正的走勢，ARK創新ETF（ARKK）屢遭重挫。據外媒報導，ARK投資公司執行長伍德（Cathie Wood）對此並不擔憂，「美股牛市正在增強且擴大」，更稱拋售潮帶來了逢低買入的機會。

據《CNBC》報導指出，女股神「伍德」對其「顛覆性創新」投資策略相當有信心，旗下的5支ETF，僅今年就吸引超過150億美元的投資基金，其中，ARKK去年的投資回報率近1.5倍，淨資產升至170億美元。然而，最近科技股疲軟，ARKK今年已下跌逾11%，基金價格相對近期高位，累計下滑逾30%，9日收市再跌5.8%。

伍德接受《CNBC》採訪時表示，「市場正在逐漸的擴大，從長遠來看，牛市正在增強，我們的基金相對多了許多投資機會。」她補充，在這次的拋售潮，對我們的投資組合越來越樂觀。

據報導指出，這波科技股的修正，伍德順應這次的拋售潮，大量逢低買入特斯拉、遠端醫療科技公司Teladoc、遠端會議軟體服務公司Zoom Video、大數據公司Palantir。據消息指出，ETF最近還搶購了Square、Roku、Zillow和Shopify的股票。

由於近幾周美債殖利率升高，投資者相繼退場高成長科技股。伍德說，方舟投資感到震驚的是，市場從未以10年期美債的0.5%、1%或1.5%的殖利率定價，「我們確實認為加息的確很令人擔憂，但因市場已習慣了低息的環境，預期不會有太大的改變。」

(中時新聞網)