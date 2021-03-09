鳳梨酸甜適中、且果肉飽滿多汁(圖：香格里拉台北、台南遠東提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

食當季，三月漸進入鳳梨產季，產季的鳳梨除了當水果直接吃外，也可做成鳳梨冰，除此之外，許多飯店餐廳業者紛紛以鳳梨為主角，推出各式各樣鳳梨美食佳餚！其中包括香格里拉台北、台南遠東、礁溪寒沐、宜蘭傳藝老爺行旅，以及和億生活集團旗下餐廳等各端出不同的料理！

香格里拉台北遠東上海醉月樓(39F)-佐宗鳳梨雞球

香格里拉台北遠東上海醉月樓(39F)-鳳梨烏魚子

香格里拉台北遠東香宮(6F)-鳳梨汁酥炸雞脯

香格里拉台北遠東香宮(6F)-鳳梨咕嚕蝦球

香格里拉台北遠東國香宮(6F)-原盅菠蘿雞粒炒飯香格里拉台北、台南遠東兩間飯店，攜手推出「台灣鳳梨．美味入菜」活動，3月15日至4月30日期間，香格里拉台北遠東的「香宮」與「上海醉月樓」特製鳳梨佳餚；香格里拉台南遠東的「醉月樓」中餐廳、「遠東CAFÉ」自助餐廳於3月15日至5月30日，以中、西式鳳梨端出料理。其中台北遠東「上海醉月樓」主廚賴忠舜將鳳梨融入多道經典佳餚中，例如鳳梨里肌肉、鳳梨苦瓜燉排骨湯及鳳梨烏魚子等，還有清新爽口的鳳梨杏仁豆腐，每道單點160元至780元；「香宮」粵菜餐廳主廚何競業製作多樣粵式鳳梨美饌，如：鳳梨咕嚕蝦球、鳳梨汁酥炸雞脯和菠蘿炒生骨等。何主廚特別推薦原盅菠蘿雞粒炒飯，這道經典料理是將鳳梨挖空，將果肉及台東放山雞腿肉切丁、與米飯一同大火快炒，彈牙的雞肉帶著淡淡鳳梨甜香，散發出一種幸福的滋味，每道單點從788元到888元不等。飯店一樓「The Cake Room」還有手工台灣鳳梨酥，每盒580元，而且每盒銷售將捐出淨額10%予台灣黑熊保育協會。

香格里拉台南遠東飯店以台南關廟鳳梨，將自3月15日至5月30日推出一系列料理

香格里拉台南遠東「醉月樓」薑片鳳梨蒸鮮香格里拉台南遠東「醉月樓」主廚許忠賢端出鳳梨苦瓜古早雞湯、鳳梨醋溜文昌雞、鳳梨金針燒蘆花雞、關廟鳳梨蝦球、鳳香外婆紅燒肉、薑片鳳梨蒸鮮魚、鳳梨甜椒炒牛肉、夏威夷鳳梨炒飯，每道單點＄360元至＄780元起，另有特調鳳梨冰茶每杯99元；「遠東CAFÉ」自助餐廳則於每日午、晚餐時段，鳳梨中西料理輪替上菜，每位＄850元至＄990元起；而「品香坊」更有經典土鳳梨酥與綜合鳳梨禮盒，每盒＄599元至＄699元。

礁溪寒沐酒店推出「沐運好旺來」活動

礁溪寒沐酒店【沐運好旺來】川薈-蜜香鳳梨酸辣蝦and金鑽鳳梨嫩菲力

「沐運好旺來」活動「礁溪寒沐」於即日起至4月30日，以金鑽鳳梨入菜，攜手全館三間餐廳MU TABLE、MU BAR、川薈的主廚團隊，共同推出「沐運好旺來」季節限定鳳梨風味料理。MU TABLE有「炭烤鳳梨彩椒拌鴨胸」、「夏威夷鳳梨焗飯」；MU BAR下午茶BUFFET每位399元，呈獻細緻精巧的鳳梨口味輕食如「淡菜番茄鳳梨莎莎杯」、「現烤鳳梨季節水果鬆餅」，更有「奶蓋鳳梨冰茶」每杯220元。還有適合送禮的「金棗鳳梨酥」每盒360元，限時優惠第二盒5折。最後，擅於融合新創與傳統的川菜餐廳「川薈」，推出「蜜香鳳梨酸辣蝦」」420元、「金鑽鳳梨嫩菲力」780元等異國元素的新潮菜式！

宜蘭傳藝老爺行旅：手路菜中餐廳 鳳凰炒飯(嚴選五農米與鳳梨、鴨賞、三星蔥拌炒)

宜蘭傳藝老爺行旅：宜蘭在地製作 古早味鳳梨豆腐乳每瓶280元，單次購買二瓶以上享9折優惠

宜蘭傳藝老爺行旅：客房迎賓茶點新增鳳梨切片果乾宜蘭傳藝老爺行旅，於去年甫獲經濟部經典台菜餐廳-手路菜中餐廳，推出限量供應旺來好運雙人套餐750元(需另加一成服務費)，其中包括「鳳凰炒飯」，主廚以新鮮鳳梨搭上宜蘭鴨賞、三星蔥、蘭陽五農米，精湛手藝創意呈現，鳳梨的酸甜與鴨賞的鹹香，搭配起來毫無違合感，反而相當開胃，口感且特別。除了餐廳以鳳梨入饌，推出鳳梨料理外，同時飲品也以鳳梨為元素，加上客房內新增鳳梨果乾等！

台灣添好運號召全民吃鳳梨挺農民，港味鳳梨新品-港式波蘿炒飯、旺來蘿蔔糕、鳳梨冰茶限定推出!和億生活集團旗下米其林一星的「添好運」開發三道鳳梨入菜新品，活動至6月30日止，於全台北中南10家推出，包括：港式波蘿炒飯、旺來蘿蔔糕、鳳梨冰茶。其中「港式波蘿炒飯」採西螺鎮農會生產台南11號一等米，加入港式炒飯常見的叉燒與金鑽鳳梨和適量咖哩粉、椰奶拌炒，原價218元，加價購＄198元；港式蘿蔔糕在加入鳳梨後，變身為「旺來蘿蔔糕」，蘿蔔糕沾裹添好運特製炸粉，炸到表面金黃酥脆內餡軟嫩，再加上100%鳳梨原汁跟金鑽鳳梨拌炒，原價158元加價購＄138元。另外，主廚不只將鳳梨入菜，還製成飲品，將鳳梨加入紅茶成了酸酸甜甜的鳳梨冰茶，加價購＄108元。

圖片：業者提供

(中時新聞網)