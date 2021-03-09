帛琉旅遊泡泡縮短檢疫天數？指揮中心召開臨時記者會說明

帛琉泡泡有望免除居家檢疫！央流行疫情指揮中心今表示，會朝著免除雙邊居家檢疫的方式進行，可能會有採檢的規範，需要談妥才能公布，接下來要看對方要不要信任我們的採檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，帛琉泡泡主要考慮的是，若要檢疫，遊玩的性質會降低，目前台灣和帛琉都沒有疫情，加上當地檢驗都是新光醫院所設置，大家如果能溝通，信任彼此的疫情資訊、公開疫情資訊，不做居家檢疫都可以談，但可能會有採檢的規範，需要談妥才能公布。

莊人祥表示，帛琉目前規定所有的國家都要到指定的場所進行14天居家檢疫，採檢陰性後還需要7天居家隔離，台灣則是有放寬到指定場所5天的居家檢疫，接下來會朝著兩邊都免除居家檢疫的方式去談。

對於接下來還有哪些國家可能推動泡泡？莊人祥表示，目前只有先針對帛琉，昨天指揮官有提到越南，應是指新南向國家比較符合疫情和旅遊的部分，不過越南應該也還沒談。

(中時新聞網)