24歲許姓女子8日下午5時許駕駛小客車，從蘆竹區往桃園區方向行駛時，因精神不濟而失控自撞路旁電線桿，導致車輛反彈，佔據了來回兩側的車道，員警獲報後趕往現場，此時1名大貨車司機主動下車協助推車，讓交通恢復正常及順暢。

許姓女子因工作勞累、輪班制度造成睡眠時差，下班時精神狀況不佳，開車時一時恍神而自撞道路旁的電線桿，因撞擊力道十分強大，導致車輛反彈，同時佔據了2個車道，而當時正是下班時段，不少車輛來往，車流量極大，許女車禍事故發生後，造成交通堵塞，民眾無法通行此路段，

蘆竹分局員警獲報後趕往現場，當時因來往車輛不少，員警等不到拖吊車來到現場，因此2名員警欲將轎車推往路邊，而當時有1名大貨車司機主動上前幫忙，3人協力將該轎車成功挪移到一旁，另1車道則可正常通行，所幸有熱心司機的協助，才能順利地推動轎車，也讓交通迅速恢復順暢。

許姓女子因駕駛時有繫上安全帶，僅有輕微皮肉傷，且能夠自己走路，並無重傷及生命危險，員警到場後，也對她實施呼氣酒精濃度測試，確認並無酒後駕駛情事。蘆竹分局也特別呼籲，駕車上路前需養足精神，駕駛過程中若感疲憊，即應停車休息，切勿冒險上路，以免發生意外。

(中時 )