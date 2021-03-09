水情持續嚴峻，新竹縣長楊文科9日於主管會報中指示，縣內游泳池、三溫暖、洗車場減量供水，另外也提及重啟先前在寶山規畫第3座離槽式水庫的計畫，或是請自來水公司在鳳山溪新建攔河堰，作為取水用途。

楊文科指出，過去日治時代即有在寶山鄉北坑地區設水庫的討論，如今水情吃緊、竹科用水量大，可預見未來用水需求更多，因此請工務處等單位研擬興建第3座離槽式水庫的可能性。

另因鳳山溪的溪水直接排入大海，楊文科也建議工務處評估，是否可興建攔河堰，並請台水公司設立取水口取水的可行性，提供相關單位參考。

(中時 )