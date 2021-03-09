秉持持續為產業培育5G優秀人才的決心及提供年輕學子更多嶄露頭角的舞台，台灣之星今(9)日宣佈第三屆「T STAR行銷接班人」實習招募自即日起正式展開報名，同時也預告近期將推出以校為單位的「校際爭霸戰」競賽活動，希望藉此建立更多與年輕族群互動的管道，推估整體錄取率僅0.4％，比空服員更難考。

台灣之星長期致力經營U25學生族群，培育有潛力、有想法的年輕新血，除持續深入校園傾聽學生真實心聲、優化校園網路訊號地圖及社團／活動贊助等，更自2019年起顛覆傳統實習計畫框架，全新打造「T STAR行銷接班人」實習招募計畫，主打透過行銷10大單位輪調學習累積實戰經驗，且過程中皆由高階主管親自設計課程與授課，絕不打雜或淪為單位助理；開辦至今兩屆以來，成功培育了14位優秀的行銷種子人才，不僅幫助他們在之後工作或求學的表現上大幅領先同儕，更有許多學生藉由此實習計畫的機會，獲得內部主管及同仁肯定、直接進入台灣之星任職，或是獲得國內外知名大型企業青睞而獲錄用。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「台灣之星自開台以來就專注分眾經營、力挺U25學生，因應5G到來，現在的電信產業在人才需求上更趨多元，也更需要大量年輕新血加入，因此，我們自2019年起創新打造『T STAR行銷接班人』實習招募計畫，不限制學校、科系，以能夠廣納全台大專院校的潛力優秀學子為目標進行招募，在沒有大規模宣傳下，短短兩年總計吸引超過2千位國內／外優秀學子爭相報名，整體錄取率僅0.4％。

今年，延續實習計畫初衷，但於面試過程中首次導入盲選面試機制，不讓學歷掩蓋了優秀學生的實力；更採納前兩屆學長姐的建議，讓實習生在課程結束後直接進到職場進行專案實作，讓學生們不只擁有實習經驗，更可擁有具體的專案代表作，真正提升學子們的職前競爭力，並為公司找尋更多理念一致、敢於挑戰的優秀年輕人才！」

(中時 )