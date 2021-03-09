大園區內海國小跑道使用20多年，因自然損害緣故，桃園市議員徐其萬向桃園市教育局提出翻修補助申請，教育局4日發文同意補助。（姜霏攝）

大園區內海國小操場跑道使用許久，長達20年沒有換修，導致表面有多處積水及表面隆起不平整的情形，為考量學童及師長的運動安全，另因航空城計畫，周圍國小近200位學生需轉入內海國小，桃園市議員徐其萬向桃園市教育局提出補助經費翻修，而教育局4日發文同意補助130萬進行修整。

內海國小校長陳怡璇提到，學校跑道用了將近20年的時間，一直以來使用上都很小心，學生們也相當愛護，但是東西用久了難免會自然損壞，跑道上除了PU顆粒磨損嚴重，導致止滑功能降低外，也多處凹陷，雨天時容易積水，孩子們在使用跑道上會有安全疑慮，另也不少社區民眾會在假日到校內慢跑，考量各方因素才和徐其萬提出整修跑道的需求。

而徐其萬也是內海國小的校友之一，對於內海國小的相關建設非常關心，也因航空城計畫，不少國小面對廢校的問題，尤其周邊沙崙國小、後厝國小及圳頭國小，未來將有近200位的學生會轉入內海國小，設備上的使用量也會更大，因此2月中正式發文至教育局，盼能補助整修款項，教育局也於4日回覆同意補助，讓內海國小的跑道有新的面貌，也讓師生在使用時更加安全。

陳怡璇也說，內海國小有將近60年的歷史了，對於教育局願意補助整修操場跑道感到十分開心，因日前才收到相關公文，目前還沒整修，接下來會開始陸續進行招標作業，期盼能在今年5月22日，也就是60周年校慶前完工，讓孩子們在校慶活動上能盡情享受運動的美好。

(中時 )