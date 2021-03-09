《功夫》於2004年上映，在香港衝出6128萬的絕佳票房，讓周星馳一舉奪下第24屆香港金像獎最佳影片，也讓影迷引頸期盼《功夫2》的出現，事隔17年之久，有消息傳出《功夫2》不僅於明年上映，周星馳為了紀念老搭檔吳孟達，更將親自上陣演出。

早在2010年就有媒體報導，周星馳要拍攝《功夫2》的消息，甚至連演員都選角選好，但後來好萊塢片方和周星馳在創作上出現分歧，最後終究沒有下文，不過近日網路瘋傳《功夫2》的電影宣傳海報，只見上面畫著周星馳赤裸上半身的模樣，上面寫著「2022年9月30日」，被推測應該是上映日期，立刻先起網友議論。

網路瘋傳《功夫2》電影宣傳海報，上頭寫著2020/9/30上映。（圖／微博）

此外傳出為了紀念好友吳孟達逝世，周星馳不僅將親自演出《功夫2》，還會把昔日好搭檔吳孟達演出的電影片段穿插其中，甚至會讓吳孟達的19歲小兒子吳韋倫在片中尬上一角，似乎有意拉拔進演藝圈，不過根據《網易娛樂》報導，周星馳工作人員否認此事，直言：「假的，都是謠言」，等於否認《功夫2》上映的傳聞。

周星馳工作人員否認《功夫2》上映傳聞。（圖／微博）

吳孟達生前被傳與周星馳不合，更有媒體報導周星馳在補拍《美人魚2》，無法回港參加喪禮，僅送上寫著「永遠懷念」的花牌悼念，但後來周星馳打破傳聞，和姐姐周文姬親自現身悼念，不過僅逗留9分鐘便離開，被問到對於吳孟達過世的感受，他只向媒體揮手致意，並未做出任何回應，隨後便搭車離開。

(中時新聞網)