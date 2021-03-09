新冠肺炎疫情前在台灣與越南間提供最多航線與航班的越捷航空，已經計畫自6月起復飛台北-胡志明與台北-河內航線，規劃兩航線每日各提供一班；越捷在台總代理金遠東旅行社董事長陶世龍指出，越捷一直有在飛台越撤僑包機，這個月就排了六班。

越竹航空在台總代理酷吉旅行社董事長張志嘉則表示，越竹規劃5月起復飛台北-河內每周兩班，6月開始每周一班。本月有飛兩班台越撤僑包機。

越捷航空是在2020年3月29日停飛台越航線，之後幾次規劃復飛，但因台越旅遊泡泡、商務泡泡一直未能定案，復飛時程也往後延，現在各國疫苗開始施打，我國3月1日起邊境解封，越難列為低風險國家之一，該國民眾可入境者來台從事短期商務，可申請縮短居家檢疫，也可有條件來台灣就醫，越捷規劃先復飛部分航線。

陶世龍指出，越南疫情管制良好，越捷航空沒有一位員工染疫，越南來台移工也沒有染疫案例，不過台越旅遊泡泡估計還要一段時間協商，越捷先復飛主要城市航線，旅遊航線等旅遊泡泡有具體消息再做安排。

張志嘉則表示，一旦台越旅遊泡泡建立，公司會先飛峴港、富國島等知名旅遊航點。越竹是新設航空公司，2019年12月才開辦台北-河內航線，走精品航空路線。

越捷航空是低成本航空，也是越南股票上市公司，該公司去年靠著越南國內航線與部分國際航線，全年想有獲利，是全球少數在疫情期間仍有獲利的航空公司。

越捷（HOSE代碼：VJC）2020第四季財報，合併營收為4.43兆越南盾，約新台幣53.84億元，合併收益全年總額為18.21兆越南盾，約新台幣221.7億元。越捷航空母公司在2020年第四季的稅後淨利為2,740億越南盾，約新台幣3.4億元，合併稅後淨利達9,950億越南盾，約新台幣12億元。2020年的合併稅後淨利為700億越南盾，約新台幣0.85億元。

根據財報，副業收入占越捷航空總收入的近50％，這也表示越捷航空致力於推廣其他服務，來為減少的航空旅行營收努力。

去年，越捷航空將部分客機改建成貨機，採用新的營運模式以增強貨運運輸服務。越捷航空是越南首家獲准利用客艙載貨之航空公司（CIPC），自此，越捷航空已跨國運送超過多達6萬噸的貨物，貨運營收較2020年第四季已成長75％，2020年航空貨運也上升16％。透過聯運協定，越捷航空也於2020年提早達成目標，首次將貨物運至美國和歐洲各地。

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