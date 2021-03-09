世界(5347)2月營收約為28.16億元，較1月成長約1.3%，也比去年同期增長8.65%；2021年1~2月營收55.96億元，創同期新高，年增12.67%。公司對第1季展望樂觀，預估再創新高，因此可預期3月營收挑戰逾30億元新高。

世界先進發言人黃惠蘭表示，受惠於較佳的產品組合，2月營收較上月營收增加約1.3%。

受年度歲修與新台幣升值影響，世界先進1月營收27.8億元，比去年12月營收高峰29.99億元減少約7.31%。但隨著較佳的產品組合，2月營收重回月增以及年增的態勢。以公司的展望來看，3月營收估至少33.04億元，將再創新高。

世界先進對今年第1季營運展望樂觀，產能利用率超過100%，單季營收預計達89億至93億元，將季增約2%至7%，並再度刷新單季新高紀錄。另外，預估毛利率約36.5%至38.5%，營業利益率約25%至27%。

全年來看，晶圓代工產能持續緊俏，世界先進今年營收及獲利可望再創新高。

世界先進董事長方略日前於法說會表示，因客戶對晶圓代工需求持續增加，訂單能見度增加，上半年均能維持在較高的利用率。

因應廠房及機台例行維修，加上將0.35微米及0.5微米粗線寬產能轉換為0.18微米及0.25微米細線寬產能需求，世界先進資本支出將自去年的35.4億元，提高到今年的50億元。

受惠產能供不應求及漲價，世界先進2020年第4季合併營收約為87.17億元，再創單季歷史新高。營業毛利率約為37.4%，營業利益率約為25.8%。稅後純益約為18.21億元，EPS約為1.1元。

世界先進去年營收及獲利均創新高，2020年全年營收為331.31億元，年增17.13%，稅後淨利63.05億元，年增7.59%，每股盈餘3.81元。先前董事會也通過決議，每股擬配發3.5元現金股利。

(時報資訊)