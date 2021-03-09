旅遊業者雄獅(2731)以自創品牌「gonna共樂遊」跨足餐飲事業，迄今已開出4家店，2020年營運在疫情中逆勢成長、合計營收突破1.2億元。展望2021年，集團規畫新展4家店，同店營收目標成長10％、將營收推升至1.5億元，續朝5年內展店達30家目標邁進。

雄獅2017年投資餐飲事業「欣食旅」推出自創品牌「gonna共樂遊」，陸續於雄獅內湖總部、仁愛圓環、南港中信園區開出3家「gonna EAT」。因應疫後外送外帶市場商機，去年10月中進駐台北忠孝SOGO百貨B1美食街、開出新店型「gonna EXPRESS」。

欣食旅總經理陳斯重表示，「gonna共樂遊」平均客單價約400～450元，雖然去年疫情影響全球產業，自去年5月迄今的累計營收仍逆勢成長30％。排除去年10月中才開幕的gonna EXPRESS，去年3家gonna EAT合計營收突破1.2億元。

陳斯重指出，「gonna共樂遊」導入風行歐美和澳洲的「快速慢食」概念，獲得重視均衡飲食上班族和家庭客愛戴，亦成為健身族群的飲食首選。今年進一步更換新菜單，增加以「法蘿麥Farro」為主食的穀物能量碗系列，致力成為台灣健康龍頭餐飲品牌。

展望今年營運，陳斯重表示，「gonna共樂遊」在疫後的外帶比例提升至3～4成，預期今年可望再增加5～10％，同店營收預期可成長10％，帶動合計營收達1.5億元。今年規畫新展4家店，續朝5年後達30家店規模。

(時報資訊)