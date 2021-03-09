天成飯店集團旗艦品牌「瑞穗天合國際觀光酒店」在即將滿兩歲的前夕，邀旅客一同慶生推出「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」住房專案，平日雙人房一泊二食9,400元起＋10％，入住時再抽周年慶紅包1＋1，大紅包中將同時抽出兩個獎項，一個為瑞穗天合國際觀光酒店各式好禮，有天成文旅商品、KTV免費歡唱、悅椿Spa按摩、瑞穗市集金幣等，最大獎為價值64,000元＋10％的獨棟Villa「格蘭雅緻別墅平旺日住宿券」。

另一獎項為天成飯店集團各館的住宿券或餐券，包括世貿國際會館烤鴨乙隻、台北花園大酒店PRIME ONE牛排館商業午餐乙份、台北天成大飯店車頭站古早味冰品黑糖刨冰等，最大獎為價值9,000元＋10％的台北花園大酒店精緻客房平假日住宿券。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「瑞穗天合國際觀光酒店2019年3月21日開幕以來就獲得消費者的關注，2019年、2020年蟬聯知名線上旅遊平台舉辦的『全台最美飯店』優勝，2020年更在星級旅館評鑑中獲交通部觀光局頒發『卓越五星飯店』標章。為感謝粉絲支持，於兩周年前夕推出『周年慶禮上加禮大紅包抽Villa』住房專案，除了回饋優惠價之外更以紅包1＋1的方式邀請旅客與我們一同慶生，於入住現場享受拆開禮物的驚喜快感。」

瑞穗天合國際觀光酒店為迎接即將到來的3月21日開幕兩周年，推出「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」住房專案，2021年3月10日開始接受預訂，適用於2021年3月15日至4月30日入住（清明連假不適用）；凡同房任一旅客身分證字號包含0、3、2、1任兩碼，即可享有此住房專案優惠價格，更加碼可以抽周年慶紅包1＋1。

「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」活動，豐富的獎項採現抽現開獎，為入住旅客帶來驚喜樂趣，周年慶大紅包將同時抽出兩個獎項，一個抽出瑞穗天合國際觀光酒店各項好禮，獎項包括：國際悅榕集團旗下「悅椿Spa」30分鐘按摩、KTV歡唱3小時、波士頓龍蝦乙隻、大廳酒吧雙人英式下午茶、天成文旅商品、瑞穗市集金幣……等，以及城堡、莊園、親子別墅、格蘭別墅等四種房型平旺日免費住宿券。

其中最大獎為價值64,000元＋10％的「格蘭雅緻別墅平旺日住宿券」，格蘭雅緻別墅為占地110坪的獨棟Villa，每戶有獨立泳池，在庭院裡即可瀏覽花東縱谷群山環繞的綠意，房內坐擁兩大床的寬敞舒適空間，提供免費Mini Bar與法國知名品牌「歐瓏」（Atelier Cologne）備品組，並可於溫泉池輕鬆享受瑞穗黃金湯滋潤，是放鬆度假的絕佳選擇。

周年慶大紅包中的另一個獎項，則包含天成飯店集團旗下飯店住宿券與餐券：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町、天成文旅-蜂巢雙人住宿券，以及台北花園大酒店PRIME ONE牛排館商業午餐乙份、世貿國際會館最經典的掛爐烤鴨乙隻、台北天成大飯店車頭站古早味冰品黑糖刨冰等，其中最大獎為台北花園大酒店精緻客房平假日住宿券，雙人入住價值9,000元＋10％，台北花園大酒店位於台北西區的頂級商務觀光飯店，是市區旅遊、暢遊西門町，體驗艋舺商圈文化歷史風華的首選。

在周年慶專屬住房專案之外，瑞穗天合國際觀光酒店更於社群網站上舉辦「321壽星召集令」活動，凡與酒店同為3月21日出生的壽星，即可在酒店Facebook指定貼文留言「＃瑞穗天合HBD 我的城堡慶生之旅！」，將抽出2名幸運壽星於2021年3月21日生日當天免費入住親子溫馨家庭房，價值52,000元＋10％（中獎者需支付機會中獎稅金10％）。此外為回饋眾多3月21日壽星，3月10日上午10：00起，開放壽星以電話預訂2021年3月21日入住親子溫馨家庭房，可享官網「瑞穗饗樂假期專案」專案價格直接折扣5,000元，活動限量10間訂完為止。

(中時 )