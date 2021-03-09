早餐店遇風水師上門猛喊「這店撐不過三個月」 警解圍店家喊讚（熱心民眾提供）

新北市林口區一間開業不久的早餐店，日前遇上一對來用餐的夫妻，兩人嘴裡不停指稱「店內風水很差」、「不到三個月會倒」等語，不料，對方還找來一名陌生男子擅自闖入廚房不願離去，最後是靠2名警員才順利解圍。老闆娘在臉書上向警員喊話，直呼，「長官的出現好像曙光，真的是偉大的人民保母。」

林口一間早餐店的老闆娘7日在臉書社團《林口大家庭Linkou-Family》發文，標題寫下，「特別PO感謝文，一定要感謝林口分局的兩位長官！」原PO指出，她與丈夫近期才來到林口開早餐店，但卻連續兩天遇上有心人士搗亂。

新北市林口區一間早餐店遇上一組客人，瘋狂嫌棄店內的風水與裝潢，甚至斷言店開不過三個月。（示意圖／Shutterstock）

原PO控訴，日前一對夫妻自稱是群組內的好友，自稱是打著好意，但才來到店裡沒多久，該夫妻檔就開始嫌棄店內，先是說「店內風水很差」、「樓梯不好會走下坡」、「佈置不好」、「很多刀煞」，甚至說原PO的店，「不會超過三個月」，讓老闆娘感到很不舒服，遂透過群組告知親朋好友。

豈料，該對夫妻檔知情後，質疑老闆娘破壞他們名譽，7日才剛開店沒多久，該夫妻檔就找來一名外型凶狠的男子來「把話講清楚」，該位男子還闖入店內廚房中不願意離去，瘋狂大鬧。

事後，原PO相當感謝當時提供協助的兩位林口警分局警員；原PO分享，當時鬧事的夫妻檔與惡煞一見到警察，雖立刻改口說是來店內道歉，但仍意圖言語污辱她，在警員的喝斥下，鬧事的一行人才悻悻然離去，原PO在文末再次強調，「這就是偉大的人民保母，對我來說，長官的出現好像曙光一樣。」

文章曝光後，不少網友寫下留言，「好扯！還好警察趕緊來幫忙」、「下次這種人再來，馬上寫上大家庭來，鄉民們組隊去見識見識風水大師」、「能看未來三個月的本事就不必出來騙了，真會吹牛」、「給林口警察大大一個大讚，難怪林口治安是新北最好的地方」；也有網友建議，還是在店內加裝監視器，有事發生時，才有證據保護自己。

(中時新聞網)