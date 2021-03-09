臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳婚外情，兩人互動儼然同居情侶。王則解釋只是分租顏多餘的空房，非同居；顏也強調自己與父母同住，偶爾行程太晚才會回去過夜，彼此就像「學生宿舍」關係。網友質疑，狗仔所攝照片中，王準備踏出顏家大門時，還先躲在門內向外窺視，左顧右盼觀察周邊狀況，小心謹慎到有違常理，讓外界不禁質疑：「分租……怕成這樣？」

據《鏡週刊》報導，王定宇頻繁進出顏若芳住處，一周有時多達5晚。顏有時還會早起會先幫王買早餐，返家後又一同出門；顏也會開車送王到立法院上班。此外，似乎是為了掩蓋行蹤，王會透過臉書打卡擺疑陣，其中3月5日上午，他在台北車站附近打卡，卻被該刊直擊在發文時間不久後，從顏住處出門。

針對外遇疑雲，王定宇向該刊表示，他只是向顏若芳分租房間當作台北休息處而已，且入住頻率不高，只有需要過夜或休息時才會過去；顏也表示，她常會向王請益政治問題，近期才比較有往來，彼此只是單純前後輩關係。

對此，有網友指出狗仔拍攝系列照片中，有張王定宇比顏若芳晚40秒踏出顏家大門的照片，圖中王還先躲在大樓門框後探頭向外窺視，待左顧右盼確認周邊狀況後才步出，顯得小心翼翼到有違常情，令人質疑：「分租……怕成這樣？」其他網友則紛紛回應：「又不是在當小偷！」「怕嗎？」「乍看還以為是偷窺狂」、「分租的租客我沒看過這麼鬼祟的」、「分租為什麼出門要左顧右盼？」

(中時新聞網)