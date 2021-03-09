以有機作標榜的樂扉寶寶米餅，遭離職員工爆料以「工業用氮氣」填充包裝，新北市衛生局上月26日會同新北市調查處稽查，業者坦承不諱，全案已違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款及第10款，移請地檢署偵辦；行政裁罰部分，衛生局5日已先依《食安法》重罰展裕公司180萬元，並命該公司暫停作業。

新北市衛生局表示，除了移送刑事偵辦外，衛生局5日再次前往展裕公司複查，其製程流程表與實際作業不符，且仍無法提具氮氣的安全性資料，判定複查不合格，依《食安法》重罰展裕公司180萬元，並命該公司暫停作業，業者倘不遵行，可再處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

新北市衛生局呼籲食品業者應確保食品衛生安全，其食品製造流程，均應遵循食品安全衛生管理法相關規範，業者切勿心存僥倖、從事不法行為，倘查獲違規，即依法嚴懲重罰不肖廠商，如涉刑事則移送司法機關偵辦，以維護消費大眾食品安全。

(中時 )