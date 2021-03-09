近年新媒體大夯，大陸直播產業尤其興盛，直播主們論美貌與名氣，甚至不輸線上藝人，而走紅後所惹出的是非，卻更加嚴重，當紅直播主「洛麗塔大哥」以甜美天使五官配上火辣身材聞名，沒想到去年被爆與「未婚夫男團」多人運動，還有親密片外流，讓她形象嚴重受創，事件延燒近4個月，近日她貼出造謠者道歉影片，宣布贏了官司。

直播主「洛麗塔大哥」去年底被爆出桃色黑料，事情瞬間在網路傳開，事後她雖然在朋友陪同下素著一張臉拍影片，崩潰痛哭：「我求求你們放過我吧」，表示自己沒公司、沒團隊，只是想好好認真工作，「能不能讓我好好的活下去？」，也提起告訴，承諾必定抓出造謠的人，但輿論仍是延燒並造成傷害，洛麗塔大哥這幾個月陷入低潮，生活與工作都難以恢復往日活躍度。

洛麗塔大哥秀出民事調解書為證。(取材自洛麗塔大哥微博))

直到3個多月後的現在，她在本月4日於微博開心宣布「我勝訴啦」，公開了四川省蓬溪縣人民法院民事調解書做為證據，一來告誡未來想造謠傷害她的人要謹言慎行，一經發現她必請律師處理，也以自身經歷呼籲被抹黑的網紅、直播主們硬起來，「我們可以保護自己了！」，而她這回討公道，並不要金錢賠償，唯一要求是要造謠者露臉並實名制道歉，這部影片她會一直放在置頂貼文，還給自己清白。

洛麗塔大哥宣告勝訴，並公開造謠者道歉影片。(翻攝自洛麗塔大哥微博)

影片中，只見20歲出頭的一男一女，恭敬地將雙手交叉放於身前，分別自介姓名後，開頭破題：「洛麗塔大哥群P事件純屬我們造謠，對洛麗塔大哥大哥造成不便深感抱歉」，希望獲得當事人及粉絲們的原諒，造謠者道歉結束後，接著是洛麗塔大哥的自拍影片，說到當初謠言瘋傳，她不禁紅了眼眶，但要感謝粉絲不離不棄，她才得到力量，堅持勇敢，如今才有辦法還自己清白。

(中時新聞網)